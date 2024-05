Uzyskanie finansowania na mieszkanie wymaga dokonania określonych kalkulacji. Jedną z najważniejszych jest poznanie zdolności kredytowej, czyli maksymalnej kwoty, jaką dany bank jest skłonny nam pożyczyć. Na tej podstawie możemy stwierdzić, czy nieruchomość, która nas interesuje, jest w zasięgu naszego budżetu. Jak wyliczyć swoją zdolność kredytową? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa określa finansowe możliwości danej osoby lub firmy dotyczące spłaty jej obecnych lub planowanych zobowiązań kredytowych. Wskaźnik ten jest obliczany w celu wyznaczenia maksymalnej kwoty, jaka może zostać pożyczona danemu podmiotowi przez bank. Instytucje finansowe starają się na jej podstawie określić, jak wysokie raty są możliwe do obsługiwania przez daną osobę lub firmę. W ten sposób chcą zyskać pewność, że kredytobiorcy będą w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązania zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zdolność kredytowa jest więc ważnym czynnikiem w procesie udzielania kredytów. Wpływa to na Twoje możliwości zakupowe – w przypadku kredytu hipotecznego m.in. na metraż czy lokalizację nieruchomości, na jaką możesz sobie pozwolić. Zatem jak wyliczyć zdolność kredytową?

Jak wyliczyć zdolność kredytową?

Obliczając Twoją zdolność kredytową, bank kieruje się pytaniem, jak wysoką ratę będziesz w stanie spłacać przy założeniu, że miesięczne dochody i wydatki w Twoim gospodarstwie domowym wynoszą określoną kwotę. Ważne jest także prawdopodobieństwo utrzymania dochodu na wystarczająco wysokim poziomie, czyli m.in. stabilność Twojego zatrudnienia. Elementy wpływające na finalną zdolność kredytową to między innymi:

stały dochód – jego źródło i wysokość;

obciążenia finansowe – dotychczas zaciągnięte (niespłacone) zobowiązania finansowe, takie jak kredyty hipoteczne, leasingi czy karty kredytowe;

historia kredytowa – dane dotyczące spłacania dotychczas zaciągniętych zobowiązań finansowych, przede wszystkim terminowość spłat;

stabilność zatrudnienia – branża, rodzaj umowy i staż pracy w danym miejscu;

inne czynniki – np. wiek, wykształcenie, stan cywilny, rodzina (liczba osób na utrzymaniu), wydatki stałe.

Jak się wylicza zdolność kredytową? Na stronie pośrednika finansowego Notus Finanse znajdziesz darmowy kalkulator zdolności kredytowej. Warto jednak wiedzieć, że każdy bank posługuje się w tym zakresie własnym wzorem i własnymi kryteriami oceny kredytowej. Wskazana jest więc także konsultacja z ekspertem finansowym, który na bieżąco monitoruje politykę kredytową różnych banków.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jeżeli Twoja zdolność kredytowa jest zbyt niska, możesz rozważyć kilka rozwiązań, aby móc pozwolić sobie na zakup wybranej nieruchomości.

Po pierwsze rozważ zaciągnięcie kredytu wspólnie z drugą osobą o wysokich dochodach i stabilnym zatrudnieniu, która nie posiada zbyt wysokich miesięcznych zobowiązań finansowych. Grono współkredytobiorców nie jest ograniczone do osób najbliższych, czy członków rodziny, może to być dowolna osoba, która zgodzi się na wspólne zaciągnięcie zobowiązania. Pamiętaj jednak, że sytuacja finansowa takiej osoby – jej miesięczne wydatki czy dotychczas zaciągnięte zobowiązania – również zostaną sprawdzone przez bank. Może się zdarzyć, że Twoja zdolność kredytowa będzie wyższa, jeżeli będziesz ją obliczać w pojedynkę.

Po drugie pozbądź się dotychczasowych zadłużeń albo je ogranicz. Przeprowadź audyt posiadanych produktów kredytowych i zastanów się, które z nich możesz spłacić. Ekspert finansowy pomoże w ocenie, które z posiadanych zobowiązań najbardziej ograniczają zdolność kredytową. Warto pamiętać, że posiadane limity na kartach kredytowych i rachunkach osobistych – nawet niewykorzystane, obniżają zdolność kredytową.

Po trzecie ogranicz w miarę możliwości swoje wydatki. Przyniesie Ci to podwójną korzyść, ponieważ przygotujesz swój budżet na nowe zobowiązanie, a jednocześnie pomoże Ci uzbierać wyższą kwotę wkładu własnego. Im większy wkład własny, tym mniejsza potrzeba kredytowania, ale także tym lepsze warunki, na jakich bank może potencjalnie udzielić Ci pożyczki.

Warto jednak pamiętać, by swojej zdolności kredytowej nie poprawiać na siłę. Ostatecznie bowiem to Ty będziesz musiał regularnie spłacać swoje zobowiązanie kredytowe, co może znacznie wpłynąć na wysokość Twoich comiesięcznych obciążeń finansowych.