Problem zatkanych porów — jak pielęgnować cerę tłustą?

Niemal na całej skórze rozmieszczone są gruczoły łojowe odpowiedzialne za produkcję sebum, inaczej łoju. W obrębie twarzy jest ich szczególnie dużo. Nadmiar sebum powoduje błyszczenie się skóry i zatykanie porów. Dochodzi wówczas do powstawania zaskórników i innych niedoskonałości. Problem ten w przypadku cery tłustej można jednak rozwiązać dzięki odpowiednio dobranej pielęgnacji.

Jak rozpoznać cerę tłustą?

Najważniejszą kwestią związaną z pielęgnacją skóry twarzy jest trafne rozpoznanie jej potrzeb. Musisz ustalić, czy masz skórę normalną, suchą, czy tłustą. Objawami przetłuszczającej się skóry twarzy są przede wszystkim:

· nadmiar sebum,

· rozszerzone pory,

· zaskórniki.

Nieestetyczne błyszczenie, zwłaszcza na czole, nosie i brodzie (tzw. strefa T), spowodowane jest zbyt intensywnym wydzielaniem sebum przez gruczoły łojowe. Powoduje to, że skóra wygląda nieświeżo, nawet kilka godzin po oczyszczeniu i nałożeniu pielęgnacji.

Niedoskonałości skóry tłustej można niwelować, ale najpierw trzeba zadbać o ograniczenie nadmiernej produkcji sebum. Pielęgnacja polega na oczyszczaniu twarzy przy użyciu produktów, które mają fizjologiczne pH i pozwalają zachować balans między usuwaniem nadmiaru sebum, matowieniem oraz nawilżaniem i wzmacnianiem bariery hydrolipidowej.

Oczyszczanie skóry tłustej

Najważniejszą kwestią w pielęgnacji cery tłustej jest jej oczyszczanie, które odblokowuje pory i chroni przed tworzeniem się zaskórników. Do tego można wykorzystać produkty Avène z serii Cleanance.

Czystą i świeżą skórę przy cerze tłustej uzyskać można dzięki demakijażowi i matowieniu z wykorzystaniem wody micelarnej. Usuwa ona zanieczyszczenia, w tym resztki makijażu, dzięki czemu skóra jest czysta i promienna. Świetnie do tego nada się woda micelarna Cleanance od Avene. W składzie produktu znajduje się wiele substancji aktywnych, w tym:

· matujący Comedoclastin™, roślinny składnik aktywny pozyskiwany z nasion ostropestu plamistego o opatentowanych właściwościach,

· woda termalna Avène o właściwościach kojących,

· delikatne substancje oczyszczające.

Do codziennego oczyszczania twarzy można używać także innego produktu z linii kosmetyków Avène — Cleanance żel oczyszczający, który myje i matuje skórę wrażliwą, tłustą i skłonną do niedoskonałości. Może być wykorzystywany do pielęgnacji całego ciała. Ma fizjologiczne pH i biodegradowalną formułę, a także podobny skład do wody micelarnej Cleanance. Co istotne, żel ten nie zawiera mydła, dlatego będzie bardzo dobrze tolerowany przez bardzo wrażliwą skórę.

Dla uzupełnienia pielęgnacji skóry tłustej i skutecznego oczyszczania zatkanych porów warto używać maseczki oczyszczającej Cleanance. Natychmiast matuje (pochłania nadmiar sebum z powierzchni skóry), oczyszcza i zwęża pory, zapewniając skórze uczucie komfortu i ukojenia. Ma w sobe skoncentrowane glinki absorbujące i złuszczający perlit, dzięki czemu zaledwie po około 5 minutach od jej zastosowania widać pozytywne efekty. Ma dodatkowo właściwości nawilżająco-odżywcze, dzięki obecności w składzie wody termalnej Avène.