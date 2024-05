Każda rasa psów ma swój własny plan żywieniowy: oto jak go wybrać

Każdy z nas chociaż raz w życiu usłyszał ,,jesteś tym co jesz’’. To powiedzenie dosyć trafnie odzwierciedla jak duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ma zdrowa i zbilansowana dieta. Nie tyczy się to tylko ludzi, ale także zwierząt. Jeśli masz zwierzaka to na pewno wiesz jak duża jest to odpowiedzialność, aby zapewnić mu jak najlepsze warunki. Większość psów nie ma oporów przed zjadaniem przypadkowych rzeczy, które często mogą być dla nich szkodliwe, dlatego właściciel musi przykładać szczególną uwagę do tego co je ich pupil. Zdrowa dieta jest w stanie zdecydowanie zmniejszyć liczbę potrzebnych wizyt u weterynarza.

Jednak zbudowanie od zera diety dostosowanej do Twojego psa, nie jest wcale prostym zadaniem. Szczególnie, jeśli nie masz dużego doświadczenia ze zwierzętami ani wiedzy na ten temat. Na szczęście z pomocą przychodzi PsiBufet. Jest to strona, która nie tylko pomoże Ci ułożyć dietę dla Twojego pupila, ale także kupisz tam wszystkie potrzebne produkty. Dodatkowo możesz kupić je w atrakcyjnie niskich cenach, wystarczy że podczas finalizacji zakupów w odpowiednim miejscu w koszyku wkleisz na stronie Psi Bufet kod promocyjny.

Jeśli chcesz skorzystać z usług sklepu PsiBufet, to w wyszukiwarkę wpisz rasę Twojego psa. Na stronie można wybrać nawet stosunkowo rzadkie odmiany ras. Następnie musisz odpowiedzieć na kilka pytań, które pozwolą na dopasowanie spersonalizowanej diety dla Twojego psa. Kluczowe są takie informacje jak rasa, płeć, wiek, waga, sylwetka, a także czy był sterylizowany. A co jeśli nie znamy rasy? Wiele osób ma psy wzięte ze schroniska, które są kundelkami i trudno stwierdzić jakich ras mieszańcami są. Na szczęście w kwestionariuszu możemy zaznaczyć, że rasa nie jest nam znana i wtedy dieta zostanie skomponowana w oparciu o inne informacje.

Najważniejsze jest, aby jedzenie psu smakowało. Bo nawet najzdrowsza dieta nic nie da, jeśli psiak nie będzie chciał tego jeść. Dlatego warto przetestować jaki typ jedzenia preferuje wasz pupil. Może być to mokra, sucha karma lub surowe czy gotowane jedzenie. Niektóre psy mają również swoje ulubione rodzaje mięsa na przykład kurczaki, ryby czy wieprzowinę.

Dobrze czasami poobserwować nawyki żywieniowe psa, bo dzięki temu będziemy w stanie nawet sami ułożyć efektywny plan dietetyczny. Sam znasz swojego pupila najlepiej. Niektóre psy nie są aż tak wymagające pod względem jedzenia, ale część to niejadki. Jeśli Twój zwierzak dodatkowo cierpi na jakieś problemy zdrowotne czy alergie to należy bardzo uważać co mu się daje do jedzenia. Jeśli pupil będzie miał odpowiednio dopasowaną pod siebie dietę, jest spora szansa że zobaczycie u niego poprawę pod względem na przykład energii czy stanu sierści.

Każda rasa ma swoje charakterystyczne cechy, a czasami także problemy. Dlatego najlepiej dopasować plan żywieniowy pod rasę. Przykładowo maltańczykom zaleca się podawanie gotowanego mięsa mięśniowego, aby zapewnić im odpowiednią ilość białka. Jednak mięso nie powinno być jedynym składnikiem diety. Nieodłącznym jej elementem powinny być także warzywa, koniecznie gotowane, bo dzięki temu psiakowi łatwiej będzie je strawić. Małe zwierzęta mają zazwyczaj małe i wrażliwe żołądki, dlatego trzeba uważać nawet przy stosunkowo zwykłych składnikach. Jeśli chodzi o karmy to najlepiej sprawdzić w Internecie aktualnie najczęściej polecane przez ekspertów i weterynarzy karmy dla tej rasy. Maltańczyki należą także do psów, które często mają alergię na marchewkę, kurczaka czy ryż. Dlatego czytając skład karmy, warto zwrócić uwagę czy nie ma w niej tych składników.

Innej diety potrzebują na przykład buldogi francuskie, pomimo że rozmiarowo wcale nie różnią się aż tak od maltańczyków. Ta rasa psów ma tendencję do tycia, ponieważ nie są przystosowane do długiego wysiłku fizycznego. Buldogom francuskim w przeciwieństwie do maltańczyków, wręcz zaleca się podawanie ryżu czy makaronu jako wypełniaczy, uzupełniających węglowodany.

Niezależnie od rasy psa warto raz na jakiś czas urozmaicać jadłospis pupila, na przykład czasem zastąpić suchą karmę mokrą, czy ugotowanym posiłkiem. Wszystkie psy kochają też smaczki. Nie powinny one stanowić podstawy diety, ale nie należy o nich zapominać, ponieważ w umiarkowanych ilościach mogą znacząco polepszyć samopoczucie naszego psa, a także możemy je wykorzystywać jako nagrody za dobre zachowanie.