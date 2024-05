Rękawice motocyklowe a przyjemność z jazdy. Jakie modele będą najlepsze?

Wybór odpowiednich rękawic motocyklowych to nie tylko kwestia wygody czy stylu. To przede wszystkim ważny element zabezpieczenia każdego motocyklisty.

Ręce należą do najbardziej narażonych na obrażenia części ciała. Dobrze dobrane rękawice mogą ochronić przed otarciami, złamaniami czy skręceniami nadgarstków, znacznie zmniejszając skutki ewentualnego upadku. Warto więc zainwestować w produkt wysokiej jakości, dopasowany do waszych potrzeb i preferencji. Jak jednak wybrać najlepsze rękawice? To wyjaśniamy w nowym artykule.

Rękawice motocyklowe. Jaki materiał wybrać?

Ochrona i bezpieczeństwo zapewniane przez dany model rękawic motocyklowych w dużej mierze są uzależnione od tego, z jakiego materiału zostały wyprodukowane. Najczęściej są to:

· skóra: popularna ze względu na swoją wytrzymałość i elastyczność. Zapewnia dobrą wentylację i komfort noszenia, ale bywa droższa niż inne materiały;

· tekstylia: rękawice motocyklowe wykonane z tkanin technicznych, takich jak poliester czy nylon są lżejsze i bardziej przewiewne niż skórzane. Zapewniają elastyczność i dobrą ochronę, zwłaszcza w warunkach deszczowych;

· mesh: rękawice z siateczką mesh są bardzo przewiewne i świetnie sprawdzają się w gorące dni. Zapewniają odpowiednią wentylację, ale mogą być mniej wytrzymałe niż rękawice wykonane z innych materiałów i zapewniać niższy stopień ochrony;

· neopren: materiał jest często stosowany w mankietach rękawic z uwagi na elastyczność i odporność na wilgoć. Zapewnia wygodę i ochronę przed przenikaniem wody czy wiatru.

Typy rękawic motocyklowych. Który wybrać?

Poszczególne modele rękawic motocyklowych różnią się nie tylko materiałem, ale też konstrukcją będącą wynikiem konkretnego przeznaczenia. Pod tym względem wyróżniamy przede wszystkim:

· rękawice sportowe: cechują się rozbudowanymi protektorami, długim mankietem i obecnością regulacji. Są przeznaczone głównie do agresywnej jazdy na torze lub szybkiej jazdy na drodze;

· rękawice turystyczne: zapewniają wygodę i ochronę na długich trasach. Często oferują dodatkowe funkcje – np. membrany wodoodporne czy systemy grzewcze;

· rękawice miejskie: stworzone z myślą o użytku w spokojnej, miejskiej jeździe. Są lekkie, przewiewne, ale zapewniają tylko podstawowy stopień ochrony.

Wybór rękawic motocyklowych. Na co zwrócić uwagę?

By eksploatacja rękawic motocyklowych była bezproblemowa i bezpieczna, decyzję o zakupie danej pary powinniście odpowiednio przemyśleć. Przed zakupem koniecznie zwróćcie uwagę na:

· to, czy rękawice posiadają protektory na kostkach, palcach oraz nadgarstkach, które zapewnią ochronę podczas ewentualnego upadku;

· komfort i swobodę ruchów. Rękawice powinny dobrze przylegać do dłoni, a jednocześnie nie uciskać;

· to, czy są wykonane z materiałów dostosowanych do warunków pogodowych, w których będziecie najczęściej jeździć. Jeśli jeździcie w ciepłe dni, nie zapominajcie o wydajnej wentylacji

· dodatkowe funkcje, takie jak wycieraczki na palcach, możliwość obsługi ekranów dotykowych czy regulacja mankietów.

