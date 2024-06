Rynek kolagenu z kolejną nowością!

Produkty z kolagenem zazwyczaj oferowane są w postaci proszku do rozpuszczenia w wodzie, gotowych szotów w małych buteleczkach lub kapsułek do połknięcia. Jednak od niedawna możemy kupić także nietypowy zestaw Body ReBeauty Booster, czyli kolagenowy duet dwóch form suplementu – proszku i kapsułek. Przyjrzyjmy się tej nowości!

Producentem Body ReBeauty Booster jest polska firma Body Empire. Co zawiera oferowany zestaw? Komu jest on dedykowany? Jak długo zaleca się suplementację Body ReBeauty Booster? Opinię na temat tego produktu znajdziemy również na blogu https://magdalenajaglarz.pl/body-rebeauty-booster/

Body ReBeauty Booster – co zawiera?

Zdecydowana większość suplementów kolagenowych to pojedyncze produkty w jednej formie. Body ReBeauty Booster to coś innego, ponieważ jest to zestaw dwóch kolagenów, czyli:

Rebeauty Booster Verisol F,

Body ReBeauty.

Taka formuła sprawia, że zestaw Body ReBeauty Booster daje świetne efekty, ponieważ dostarczamy organizmowi zarówno odpowiednią dawkę aminokwasów niezbędnych do budowy nowych wiązań kolagenowych, jak i porcję peptydów sygnałowych, które pobudzają specjalne komórki (fibroblastów) do tworzenia nowych wiązań kolagenowych.

Skład zestawów Body ReBeauty Booster – podwójna moc kolagenu!

Dwuskładnikowy zestaw Body ReBeauty Booster ma dwie podstawowe zalety. Po pierwsze dostarcza pokaźną dawkę hydrolizowanego kolagenu w proszku rozpuszczalnego w wodzie, dokładnie 4 gramy – przyjęcie takiej dawki w kapsułkach wymagałoby połknięcie do 6 kapsułek. Po drugie, przyjmowanie kapsułek gwarantuje, że codziennie organizm dostaje taką samą porcję witamin i minerałów.

Co dokładnie zawiera zestaw Body ReBeauty Booster? Jaki kolagen, jakie witaminy i minerały znajdziemy w proszku oraz kapsułkach?

Kolagen do picia ReBeauty Booster Verisol F – główny składnik to bioaktywne peptydy kolagenu rybiego Verisol F niemieckiego producenta Gelita, do tego dodano witaminę C z ekstraktu owoców aceroli, która jest niezbędnym elementem w procesie syntezy kolagenu w organizmie.

– główny składnik to bioaktywne peptydy kolagenu rybiego Verisol F niemieckiego producenta Gelita, do tego dodano witaminę C z ekstraktu owoców aceroli, która jest niezbędnym elementem w procesie syntezy kolagenu w organizmie. Kapsułki Body ReBeauty – zawiera kolagen rybi w postaci liofilizowanej z zielonym groszkiem, a oprócz tego witaminy A, E, B1 (tiamina), B9 (kwas foliowy), B12, biotynę, kwas pantotenowy, cynk, selen, ekstrakt z ziela pokrzywy (dodatkowe źródło witamin) oraz krzemionkę (minerał wspierający syntezę kolagenu i wzmacniający włosy).

Zwróćmy uwagę, że zestaw Body ReBeauty Booster przyjmowany codziennie zawiera dwa rodzaje kolagenu rybiego – hydrolizat i liofilizat. Do tego dostarczamy organizmowi wiele witamin i substancji dodatkowych, które są tak dobrane, by działać korzystnie na skórę, włosy i paznokcie.

Dla kogo jest Body ReBeauty Booster?

Suplementy kolagenowe przyjmuje się ze względu na ich korzystny wpływ na stan skóry, włosów i paznokci, a także z powodu ich dobrego działania na stawy i ścięgna. Komu konkretnie zaleca się przyjmowanie Body ReBeauty Booster?

Osobom, które ukończyły 25 lat – szacuje się, że od tego wieku proces odbudowy uszkodzonych wiązań kolagenowych w skórze staje się coraz mniej efektywny. Synteza kolagenu spada, co z biegiem lat powoduje powstawanie zmarszczek, a skóra traci elastyczność.

– szacuje się, że od tego wieku proces odbudowy uszkodzonych wiązań kolagenowych w skórze staje się coraz mniej efektywny. Synteza kolagenu spada, co z biegiem lat powoduje powstawanie zmarszczek, a skóra traci elastyczność. Wszystkim, którzy chcą poprawić stan skóry – liczne badania naukowe dowiodły, że doustne przyjmowanie kolagenu zwiększa jędrność skóry, zmniejsza zmarszczki, a także wpływa na redukcję cellulitu i przyspiesza usuwanie rozstępów.

– liczne badania naukowe dowiodły, że doustne przyjmowanie kolagenu zwiększa jędrność skóry, zmniejsza zmarszczki, a także wpływa na redukcję cellulitu i przyspiesza usuwanie rozstępów. Osobom ze słabymi włosami – poprzez poprawę stanu skóry głowy (w tym nawilżenia) kolagen pośrednio wpływa na pobudzenie włosów do wzrostu. Dodatkowo aminokwasy z kolagenu stanowią budulec włosów, a dokładnie keratyny, przez co włosy stają się silniejsze i bardziej elastyczne. Poprawia się więc także odporność włosów na uszkodzenia i złamania.

– poprzez poprawę stanu skóry głowy (w tym nawilżenia) kolagen pośrednio wpływa na pobudzenie włosów do wzrostu. Dodatkowo aminokwasy z kolagenu stanowią budulec włosów, a dokładnie keratyny, przez co włosy stają się silniejsze i bardziej elastyczne. Poprawia się więc także odporność włosów na uszkodzenia i złamania. Kobietom w okresie menopauzy – to czas, w którym poziom kolagenu w skórze mocno spada, więc warto wspomóc organizm w tym burzliwym okresie w syntezie kolagenu. Badania przeprowadzone na dojrzałych kobietach w okresie menopauzy wykazały skuteczność suplementacji kolagenem.

– to czas, w którym poziom kolagenu w skórze mocno spada, więc warto wspomóc organizm w tym burzliwym okresie w syntezie kolagenu. Badania przeprowadzone na dojrzałych kobietach w okresie menopauzy wykazały skuteczność suplementacji kolagenem. Osobom aktywnym fizycznie – kolagen suplementuje się nie tylko na urodę, ale także dla poprawy stanu stawów, ścięgien, a nawet mięśni. Badania naukowe dowiodły, że przyjmowanie hydrolizatu kolagenu zmniejszyło bóle stawów (dokładnie kolan), wspierało regenerację tkanek po wysiłku fizycznym i pomagało w odbudowie uszkodzonych tkanek (wsparcie w rehabilitacji).

Suplement Body ReBeauty Booster ma szerokie zastanowienie. Pamiętajmy jednak, że dalej jest tylko dodatkiem, a podstawą powinna zawsze być prawidłowa dieta i zdrowy tryb życia. Mimo to warto spróbować suplementacji, by przekonać się na własnej skórze (i stawach), jak działa przyjmowanie kolagenu.

Suplementacji Body ReBeauty Booster – zasady i czas

Każdy producent zaleca określone dawkowanie swojego suplementu. W przypadku ReBeauty Booster również znajdziemy takie wskazania, tylko tym razem będą one podwójne:

kolagen w proszku ReBeauty Verisol F – dzienna dawka to jedna miarka, czyli 4100 mg, którą musimy rozpuścić w wodzie lub ulubionym soku, dokładnie wymieszać i wypić;

– dzienna dawka to jedna miarka, czyli 4100 mg, którą musimy rozpuścić w wodzie lub ulubionym soku, dokładnie wymieszać i wypić; kolagen w kapsułkach Body ReBeauty – 1 kapsułka dziennie do połknięcia i popicia dużą ilością wody.

Zestaw Body Rebeauty Booster starcza na 60 dni suplementacji. Nie jest on przeznaczony dla kobiet w ciąży, dzieci i kobiet karmiących piersią. Produkt należy przechowywać w temperaturze do 25°C w miejscu, w którym nie będzie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.