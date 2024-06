Sukienki na wesele – jakie modele warto założyć w tym sezonie ślubnym?

Wesele jest jedną z tych uroczystości, podczas której każda kobieta — nie tylko panna młoda — chce wyglądać wyjątkowo i olśniewająco. Biorąc pod uwagę różnorodność modeli sukienek dostępnych w sprzedaży, niekiedy ciężko podjąć decyzję, która z nich będzie najlepszym wyborem. W jakim fasonie poczujesz się najlepiej, dobierając sukienkę pod kątem swojej figury i sylwetki? Które sukienki na wesele będą najlepszą opcją na omawianą uroczystość?

Sukienki na wesele — jak dobrać je do swojej sylwetki?

Eleganckie sukienki na wesele to kreacje, w których każda kobieta będzie prezentować się olśniewająco. Wystarczy wybrać model, który będzie odpowiednio dopasowany do rodzaju kobiecej sylwetki, aby tym samym zamaskować niektóre mankamenty figury i podkreślić jednocześnie swoje atuty.

Piękne sukienki na wesele dla pań o figurze jabłka pomogą zakryć większy brzuszek i szersze ramiona, które mogą być mniej proporcjonalne względem szczuplejszych nóg i mniej zarysowujących się bioder. Najlepsze w tej sytuacji będą eleganckie sukienki weselne w kształcie litery A, które wprowadzą harmonię do sylwetki i wyrównają jej proporcje. Dobrym pomysłem są kreacje odcinane pod biustem i lekko opadające wzdłuż ciała, ponieważ w ten sposób zamaskują oponkę na brzuchu i optycznie wydłużą sylwetkę.

Z kolei modne sukienki dla kobiet o figurze typu gruszka powinny podkreślać mniejszy biust dzięki dekoltom w kształcie litery V. Talia pań o takiej sylwetce jest często smukła, dlatego warto podkreślić ją dopasowanym modelem sukienki na wesele. Zwiewne sukienki o rozkloszowanej spódnicy to najpiękniejsze sukienki dla pań, które chcą zakryć szersze biodra i bardziej rozbudowane uda.

Panie, które cieszą się figurą w kształcie klepsydry, mogą postawić na dopasowane długie sukienki na wesele, które podkreślą kobiece krągłości i proporcjonalność sylwetki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać niepowtarzalne sukienki z falbanami, z odkrytymi plecami lub w asymetrycznej odsłonie, co dodatkowo zaakcentuje kobiece kształty i nada im subtelności.

Eleganckie sukienki na wesele — najnowsze trendy

Szukasz idealnej sukienki i zastanawiasz się, co obecnie najlepiej założyć na wesele? Sukienki na wesele, które idealnie wpisują się w obecne trendy, to niezwykle szykowne kreacje wykonane z satyny — z odkrytymi ramionami lub głębszym dekoltem. Tego typu sukienki weselne warto połączyć z ciekawymi dodatkami, jak delikatne naszyjniki, broszki, czy gustowne spinki do włosów z kwiatami.

Do łask wracają także plisowane sukienki midi, które świetnie prezentują się na parkiecie, a także modele asymetryczne — dla odważniejszych pań nastawionych na oryginalne rozwiązania modowe. Niektórzy natomiast, wybierając sukienkę, będą częściej zakładać kreacje w stylu boho, retro lub z cekinami.