Fotel PRL – klasyk, który nigdy nie wyjdzie z mody

Fotele w stylu vintage nawiązujące do PRL cieszą się ogromną popularnością. Do jakich wnętrz pasują najlepiej i na czym polega ich fenomen?

Fotel PRL- na czym polega jego fenomen?

Fotel PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) był charakterystycznym elementem meblarskim czasów socjalizmu w Polsce, które trwały od 1944 roku do 1989 roku. Był symbolem życia codziennego w okresie socjalizmu. Stanowił on element typowej polskiej przestrzeni domowej tamtych czasów, reprezentując pewien standard życia oraz estetykę. Produkowane masowo meble takie jak fotel PRL były stosunkowo dostępne dla przeciętnych obywateli. Były one często dostępne w sklepach meblowych, co oznaczało, że wielu ludzi mogło sobie pozwolić na ich zakup. Meble PRL były często znane z tego, że były solidnie wykonane i wytrzymałe. Choć nie zawsze były najnowocześniejsze pod względem designu czy użytych materiałów, często przetrwały lata użytkowania, stając się częścią dziedzictwa rodzin. Współcześnie, fotel PRL zyskuje na wartości jako element estetyki retro. Ludzie szukający elementów wystroju wnętrz związanych z latami 60. i 70. XX wieku mogą chętnie sięgnąć po takie meble, widząc w nich zarówno praktyczne zastosowanie, jak i odniesienie do historii. Fotel PRL ma dla wielu Polaków także wymiar emocjonalny, będąc związany z konkretnym okresem w historii kraju. Dla niektórych może on kojarzyć się z sentymentem do czasów młodości, dla innych zaś z nostalgicznych wspomnień rodzinnych.

Fotel PRL typu lisek- do jakich wnętrz pasuje?

Fotel PRL typu „lisek” to charakterystyczny element meblarski z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, który zyskuje coraz większą popularność jako element wystroju wnętrz w współczesnych czasach. Jest to zazwyczaj fotel z niskim oparciem, często pokryty miękkim materiałem tapicerskim, z charakterystycznymi, zaokrąglonymi podłokietnikami.

Fotel „lisek” świetnie komponuje się z wnętrzami w stylu retro nawiązującymi do lat 60. i 70. XX wieku. Może być on doskonałym akcentem w salonie, sypialni czy pokoju dziennym, gdzie chcemy uzyskać atmosferę z przeszłości. Dzięki swojemu industrialnemu urokowi, mebel vintage w stylu PRL może doskonale pasować do wnętrz urządzonych w stylu loftowym. Jego prosty, ale wyrazisty design może stanowić interesujący kontrast w przestrzeniach o surowych materiałach i otwartej koncepcji przestrzeni. Fotel klubowy świetnie sprawdzi się również w mieszanych stylach, gdzie łączymy elementy różnych epok i estetyk. Może być to na przykład mieszanka nowoczesnego i vintage, gdzie fotel PRL stanie się unikatowym i charakterystycznym akcentem. Ze względu na swój wygodny design i estetykę, fotel klubowy może być również doskonałym wyborem do kawiarni, restauracji lub pubów, które chcą wprowadzić do swojego wnętrza nutę retro lub vintage.