Leczenie łąkotki bez operacji – na czym polega?

Uszkodzenie łąkotki to powszechna dolegliwość stawu kolanowego, która dotyka zarówno sportowców, jak i osoby prowadzące mniej aktywny tryb życia. Czy możliwe jest leczenie łąkotki bez operacji?

Urazy łąkotki należą do najczęstszych przyczyn bólu kolana. Wbrew powszechnemu przekonaniu operacja nie zawsze jest niezbędnym rozwiązaniem. W wielu przypadkach skuteczne mogą okazać się metody nieinwazyjne.

Dlaczego boli kolano?

Staw kolanowy codziennie jest poddawany dużym obciążeniem. Składa się on z wielu struktur, w tym kości, chrząstek, więzadeł i łąkotek. Łąkotki to dwa półksiężycowe fragmenty chrząstki, znajdujące się między kością udową a piszczelową. Ich główną funkcją jest amortyzacja wstrząsów oraz stabilizacja stawu kolanowego. Ból kolana może wynikać z różnych przyczyn, takich jak urazy mechaniczne, przewlekłe przeciążenie czy stany zapalne. Częstą przyczyną jest choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego. W przypadku łąkotek najczęstszą przyczyną bólu jest ich uszkodzenie, które może być wynikiem gwałtownego ruchu skrętnego, upadku lub przeciążenia stawu. Możliwe jest zwyrodnienie, rozerwanie lub pęknięcie łąkotki, co prowadzi do bólu, obrzęku i ograniczenia ruchomości kolana. W przypadku różnego rodzaju dolegliwości często konieczna jest rehabilitacja.

Jakie są objawy uszkodzenia łąkotki?

Objawy uszkodzenia łąkotki mogą być różne. Wszystko zależy od stopnia uszkodzenia oraz rodzaju urazu. Najczęściej występujące objawy to:

Ból w stawie kolanowym – może on być zlokalizowany po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie kolana, w zależności od tego, która łąkotka została uszkodzona. Ból może nasilać się podczas chodzenia, biegania, kucania czy wstawania.

Obrzęk – uszkodzenie łąkotki często prowadzi do obrzęku stawu kolanowego, który może pojawić się bezpośrednio po urazie lub narastać stopniowo.

Ograniczenie ruchomości – uszkodzona łąkotka może blokować staw kolanowy, co prowadzi do trudności z pełnym wyprostowaniem lub zgięciem kolana.

Uczucie niestabilności – pacjenci często skarżą się na uczucie niestabilności lub przeskakiwania w stawie kolanowym.

Dźwięki stawowe – podczas ruchu kolanem można usłyszeć chrupanie, trzaski lub klikanie.

Jak wygląda leczenie łąkotki bez operacji?

W przypadku uszkodzenia łąkotki nie zawsze konieczna jest operacja. Leczenie łąkotki bez operacji również jest możliwe. Obejmuje ono najczęściej różne metody, w tym rehabilitację i procedury sonochirurgiczne. Rehabilitacja jest bardzo ważnym elementem leczenia nieoperacyjnego uszkodzenia łąkotki. Ma ona na celu zmniejszenie bólu, poprawę ruchomości i wzmocnienie mięśni wokół stawu kolanowego. Bezpośrednio po urazie najważniejsze jest zmniejszenie bólu i obrzęku. Zaleca się wtedy stosowanie zimnych okładów i unikanie obciążania chorego kolana. Można też zastosować bandaż elastyczny lub stabilizator kolana, aby zapewnić wsparcie stawu.

Kiedy ból i obrzęk są już pod kontrolą, można rozpocząć ćwiczenia, które pomagają poprawić stabilność stawu kolanowego i zmniejszyć obciążenie łąkotek. Konieczne jest też przywrócenie pełnej ruchomości kolana. Dużą rolę grają tu ćwiczenia rozciągające i poprawiające elastyczność, dzięki którym pacjent może powrócić do aktywności fizycznej. Z kolei leczenie sonochirurgiczne pomaga zminimalizować stan zapalny, przyspieszyć gojenie się tkanek i zlikwidować ból. Zabieg ten przebiega pod kontrolą głowicy USG. Na obrazie monitora lekarz widzi uszkodzone tkanki i narzędzia, którymi się posługuje, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne działanie, które przynosi szybki efekt.