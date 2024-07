Smartwatche sportowe – jaki zegarek dobrać do aktywnego trybu życia?

Pływasz, biegasz, a może się wspinasz? Rodzaj aktywności nie jest ważny – ważne jest to, że potrzebujesz urządzenia, który nadąży za Twoim intensywnym trybem życia. Jaki zegarek może temu podołać? Który najbardziej nada się dla sportowca? Mamy na to odpowiedź!

Jakie funkcje są niezbędne w zegarku sportowca?

Osoby uprawiające regularnie sport często czują potrzebę monitorowania swoich wyników. W takim przypadku przyda się poręczne urządzenie, które nie ulegnie szybko uszkodzeniu. Opcją idealną jest smartwatch. Nie tylko pozwala on zmierzyć godzinę, ale także długość treningu, liczbę spalonych kalorii czy przebytą trasę. Powinien mieć także odpowiednie cechy, które ułatwią aktywność fizyczną. Kwestią nadrzędną będzie wytrzymałość oraz lekkość – urządzenie zbyt ciężkie będzie dodatkowym obciążeniem podczas wysiłku, a jeśli będzie słabej jakości, łatwo może ulec uszkodzeniu. Przydatną opcją będzie również wodoodporność. Jeśli trenujemy bieganie czy jazdę rowerem, to aktywność nie może obyć się bez nawigacji oraz śledzenia trasy. Osoby pasjonujące się treningiem siłowym mogą zaś liczyć na licznik powtórzeń i serii czy analizę wydolności.

Smartwatche Suunto – czy są idealne tylko dla biegaczy?

Smartwatche marki Suunto zajmują wysokie miejsce w rankingach popularności zegarków sportowych. Nic w tym dziwnego. Cała ich budowa dostosowana jest tak, aby jak najbardziej ułatwić wykonywanie aktywności fizycznej. Posiadają wyświetlacz matrycowy, na którym dostępych jest multum opcji związanych z treningami. Aby mieć zapewnione prawidłowe, płynne działanie, odpowiednie modele zegarków mają solidną baterię, która jest w stanie wytrzymać nawet rok bez ładowania w trybie czasowym i do ponad 3 dni non-stop w trybie treningu. Jest to dość istotny atut, ponieważ funkcje urządzenia wybiegają znacznie dalej niż standardowo spotykany krokomierz i stoper.

Zegarki Suunto odznaczają się rozbudowanym systemem lokalizacji opartym na systemach satelitarnych GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU. Pozwala to na uzyskiwanie bardzo dokładnego zapisu lokalizacji i przebiegu tras w czasie rzeczywistym. Możliwa jest także lokalizacja dzięki POI, analiza drogi oraz szacowanie czasu do osiągnięcia celu. Dostępne jest także tworzenie trasy w oparciu o mapy popularności dla danego miejsca oraz sportu. Wysokość mierzona przez GPS zintegrowana jest z tą barometryczną, co pozwala na realne oszacowanie wysokości podczas biegu lub ćwiczeń.

Zegarki śledzą także ogólny stan zdrowia: ciśnienie krwi, liczbę spalanych kalorii, pory spoczynku oraz czas głębokiego snu, a nawet stan pogody. Choć zegarki Suunto spodobają się na pewno biegaczom ze względu dokładny pomiar wyników i możliwość niemal dowolnego modyfikowania tras, to wielbiciele innych sportów z pewnością również znajdą coś dla siebie. Wydajność podciągnięć ramion dla pływaków czy obsługa miernika mocy rowerowej dla rowerzystów to jedynie kropla w morzu możliwości, jakie dają te urządzenia. Jeśli pragniesz poznać możliwości dostępnych modeli, możesz zrobić to na stronie: https://www.otozegarki.pl/smartwatche-suunto.

Smartwatche Garmin – dlaczego warto?

Smatrtwatche Garmin są również popularną opcją dla wielbicieli sportu. Charakteryzują się niezwykłą lekkością, dzięki której ledwie czuć je po założeniu. To, w połączeniu z długą pracą baterii, zapewnia stabilność podczas każdego wysiłku. Oprócz funkcji związanych z aktywnością fizyczną mają także wiele opcji ułatwiających życie codzienne. Przydatne jest odbieranie powiadomień z telefonu na ekranie zegarka, podobnie jak możliwość płacenia zbliżeniowego za pośrednictwem Garmin Pay. Na uwagę zasługuje także integracja zegarków Garmin z różnymi portalami, takimi jak Strava, Noom, TrainingPeaks, MyFitnessPal czy Nike+, co pozwala na jeszcze dokładniejsze monitorowanie swojej aktywności fizycznej oraz stanu zdrowia.

Zegarki mają odpowiednie ustawienia pozwalające na monitoring aktywności takich jak gra w golfa, pływanie, jazda na rowerze oraz bieganie. Są także profile dla treningu siłowego, wspinaczki halowej, narciarstwa, jogi oraz wielu innych dziedzin – każda aktywność jest ceniona przez system. Przemyślanym pomysłem jest dodanie czasu regeneracji – urządzenie informuje, kiedy można wykonać kolejny intensywny trening, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko kontuzji. Wskaźnik Body Battery zawarty w wielu modelach pomoże natomiast zoptymalizować swoje siły na podstawie pomiarów tętna oraz gotowości do aktywności czy potrzeby spoczynku. Aby bliżej zapoznać się z możliwościami zegarków Garmin, wejdź na: https://www.otozegarki.pl/smartwatche-garmin.