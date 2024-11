Angielski dla Każdego: Dlaczego Warto Uczyć się Online

Angielski jest dziś międzynarodowym językiem komunikacji i wiele firm potrzebuje pracowników ze znajomością języka angielskiego. Znajomość tego języka umożliwi Ci studiowanie w innych krajach, a nawet przeprowadzkę do innego kraju. Wiele osób myśli o skorzystaniu z usług korepetytora.

Dzisiejsze technologie i powszechna cyfryzacja umożliwiają naukę online. Wiele osób jest zdezorientowanych lub nawet przerażonych perspektywą korepetycji online. Jeśli nie miałeś jeszcze żadnego doświadczenia z zajęciami online, na początku możesz się obawiać. Zastanówmy się, dlaczego tak wielu ludzi na całym świecie woli naukę online. Zebraliśmy kilka powodów, dla których warto uczyć się angielskiego online.

Elastyczność harmonogramu.

Co jest najdroższe? Już czas, prawda? Dlatego główną zaletą lekcji języka angielskiego online jest elastyczność harmonogramu. Nie musisz już tracić cennego czasu na koordynację czasu z nauczycielem, dojazdy do korepetytora lub przygotowanie domu na jego przybycie. Możesz ten czas przeznaczyć na pracę lub hobby, a może na kolację z bliskimi. Na przykład w LiveXp wystarczy wykonać tylko 3 kroki:

Przejdź do strony internetowej; Wybierz korepetytora; Umów się na lekcję próbną.

Niskie koszty

Wiele osób nie zwraca uwagi na koszty zajęć online. Oszczędzaj na kosztach lekcji, eliminując niepotrzebne wydatki związane z podróżami, sprzętem i przestrzenią w klasie. Zazwyczaj w cenę zajęć stacjonarnych wliczony jest koszt wynajmu sali, koszty dojazdu nauczyciela oraz prąd. Dlatego zdalna nauka języka angielskiego będzie dla Ciebie znacznie tańsza, biorąc pod uwagę, że sam nie musisz gdzieś wyjeżdżać. Do korepetycje angielski wystarczy internet, odpowiednie urządzenie (komputer, tablet lub telefon) i miejsce, w którym czujesz się komfortowo.

Wygodna przestrzeń do nauki

H in English pozwala na naukę w dowolnym miejscu! Uczniowie mogą uczyć się języka angielskiego zdalnie, np. z domu, w biurze, w kawiarni czy bibliotece. Ta zaleta nauki online pozwala na naukę w środowisku, które najbardziej Ci odpowiada.

Niektórzy uczniowie czują się komfortowo, studiując samotnie. Na przykład nastolatek szybko uwolni się z okowów bariery językowej w swoim przytulnym pokoju przed monitorem domowego komputera. Wybierz najwygodniejsze krzesło w domu, owiń się kocem, przygotuj materiały do ​​nauki i ciesz się nauką.

Zdalna nauka języka angielskiego to wolność

LiveXp umożliwia pobieranie lekcji z korepetytorem online z dowolnego miejsca na świecie.

Kolejna zaleta nauki języka angielskiego online ma związek z położeniem geograficznym. Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, zapracowanym pracownikiem czy rodzicem, możesz uczyć się angielskiego na Skype lub prowadzić lekcje angielskiego na Zoomie.

Nawet jeśli pojedziesz na wakacje, nadal będziesz mieć możliwość kontynuowania lekcji języka angielskiego! Wszystko czego potrzebujesz to połączenie z Internetem. Korepetytora nie interesuje gdzie jesteś, najważniejsze jest to, że jesteś zaangażowany w naukę i masz możliwość wykonania swoich zadań.

Koncentracja i pewność siebie

Wszyscy chcemy jak najlepiej wykorzystać nasze inwestycje. Ale jaki będzie rezultat, jeśli coś cię rozproszy? Korepetycje z języka angielskiego online dają Ci możliwość wyboru miejsca, w którym możesz w pełni zanurzyć się w nauce języka. Pomoże to również tym, którzy są nieco nieśmiali i wciąż szukają odpowiedzi na pytanie, jak zmotywować się do nauki języka angielskiego online. Będziesz pozbawiony takich nieprzyjemnych momentów, jak niewłaściwa wymowa czy popełnianie błędów przed klasą. Dlatego na pierwszy plan wysuwają się zajęcia indywidualne online. Dzięki temu nie możesz wstydzić się przed kimś swoich błędów, bo tutor został stworzony po to, żeby przepracować i eliminować Twoje błędy.

Wybierz korepetytora z dowolnego miejsca na świecie

Nie ograniczaj się w wyborze nauczyciela. Korepetytor języka angielskiego online może znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Masz możliwość nauki języka angielskiego pod okiem lektora z Anglii, USA lub Australii, w zależności od Twoich potrzeb. Jeśli jesteś początkujący, możesz także nauczyć się angielskiego od podstaw online. W końcu najlepiej uczyć się od native speakerów, którzy posługują się nim na co dzień, a nawet jest to ich język ojczysty. Platforma LiveXp pozwala na wybranie korepetytora z kilkudziesięciu różnych krajów, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że Twój korepetytor nauczy Cię poprawnej wymowy i pozna wszystkie zawiłości języka angielskiego.

Indywidualny korepetytor specjalnie dla Ciebie

Czy chcesz poprawić mówienie, wymowę lub rozumienie ze słuchu po angielsku? Może chcesz się uczyć do egzaminu, ważnej rozmowy kwalifikacyjnej lub prezentacji w pracy. Jeśli uczysz się indywidualnie, Twój nauczyciel może dostosować lekcje do Twoich potrzeb i zainteresowań, a także tempa nauki.

Wyobraź sobie, że jesteś na lekcji języka angielskiego z dziesięcioma innymi uczniami. Twój nauczyciel może poświęcać Ci osobistą uwagę tylko w 10% przypadków, może mniej! Indywidualne lekcje języka angielskiego online pozwalają lektorowi poświęcić Ci 100% swojej uwagi. Niektórym uczniom trudno jest skoncentrować uwagę na materiale, a w tym przypadku lekcje indywidualne są wybawieniem!

Podczas zajęć indywidualnych lektor może od razu poprawić Twoją wymowę, błędy gramatyczne i odpowiedzieć na wszelkie pytania. To najlepszy sposób na naukę języka angielskiego, ponieważ masz pełną kontrolę nad swoimi postępami. Jeśli materiał jest łatwy, kontynuujesz naukę z korepetytorem, a jeśli jest trudny, możesz poświęcić mu tyle czasu, ile potrzebujesz. Jesteś całkowicie niezależny od grupy, od innych uczniów i nie marnujesz czasu na lekcjach na wysłuchiwanie błędów innych uczniów.

Podczas nauki zdalnej wielu uczniów zauważyło również, że czuli się bardziej zrelaksowani niż wtedy, gdy nauczyciel siedział w pobliżu. Dotyczy to zwłaszcza dzieci!

Możliwość doskonalenia swojej wiedzy technicznej

Nauka online może pomóc uczniom doskonalić umiejętności cyfrowe potrzebne w pracy. Na przykład umiejętność korzystania z nowych pakietów oprogramowania i możliwość ułożenia zadań domowych w formie prezentacji. Wizualnie pokaż i opowiedz materiał lub zademonstruj go na slajdach programu Power Point.

Możliwość szybkiego łączenia się z zajęciami online, sprawdzania kamery i dźwięku, udostępniania ekranu i tak dalej. Wydawać by się mogło, że są to wszystko elementarne i proste umiejętności, jednak jak pokazuje praktyka, wiele osób, nie mając takiej potrzeby, nie wie, jak wykorzystać te funkcje w praktyce.

Pracodawcy coraz częściej wymagają od pracowników umiejętności cyfrowych. W końcu przy najnowszych trendach na świecie firmy w większości przypadków muszą komunikować się z partnerami i pracownikami na odległość.

Działania proekologiczne

Bądźmy dobrzy dla Ziemi, zużywając mniej papieru. Bądźmy dobrzy dla naszych pleców, nie obciążając się ciężarem dużej liczby książek i zeszytów. Dodatkowo studiując online nie musisz jeździć samochodem ani tłoczyć się w komunikacji miejskiej. Nie zużywasz benzyny i nie przyczyniasz się do procesu emisji. Dlatego lekcje angielskiego online są przyjazne dla środowiska!

Czy jesteś gotowy, aby poprawić swoje życie i doświadczyć wszystkich korzyści płynących z nauki online? Właśnie przeczytałeś kilka powodów, dla których warto uczyć się angielskiego online. Dlaczego więc nie rozpocząć już dziś zdalnej nauki języka angielskiego? Jeśli masz wątpliwości, gdzie znaleźć dobrego korepetytora języka angielskiego, radzimy skontaktować się z profesjonalnymi korepetytorami języka angielskiego na platformie LiveXp. Znajdziesz tutaj szeroki wybór lektorów języka angielskiego z całego świata.