Jedwabne, Skorupka, Gryga, Gietrzwałd. Darmowe pokazy filmów. Kto pierwszy ten lepszy!

Nadchodząca XV KONFERENCJA PRAWICY WOLNOŚCIOWEJ po raz pierwszy potrwa aż TRZY dni! Do Warszawy, na ul. Freta 39, zapraszamy od piątku (29.11) do niedzieli (01.12.2024). W tym roku, dla uczestników cyklinczego wydarzenia, Fundacja Najwyższy Czas przygotowała wiele atrakcji. Jednym z nich jest piątkowy Festiwal Filmowy. Na pokazy wstęp jest wolny. Jednak, aby mieć gwarancję miejsca siedzącego obowiązują zapisy online. Przewidziana około 90 miejsc. Szczegóły na stronie: https://fnczas.com/konferencja/

LISTA POKAZÓW (PIĄTEK, 29.11.2024)

14:30 – 16:00 Premiera filmu Tomasza Sommera i Macieja Dębały „Ksiądz Skorupka”. Po filmie rozmowa z Maciejem Dębałą.

16:00 – 17:30 Premiera filmu Tomasza Sommera i Macieja Dębąły „Gryga”. Po filmie rozmowa z Tomaszem Sommerem.

17.30 – 19.00 Pokaz filmu Tomasza Sommera i Macieja Dębały „Jedwabne. Historia Prawdziwa”. Po filmie rozmowa z Tomaszem Sommerem.

19.00 – 21.00 Pokaz filmu Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika „Gietrzwałd 1877. Wojna światów”. Po filmie rozmowa z Grzegorzem Braunem.

XV KONFERENCJA PRAWICY WOLNOŚCIOWEJ to także trzydniowe TARGI KSIĄŻKI BEZ CENZURY, w trakcie których około dwudziestu wydawnictw zaprezentuje najlepsze książki historyczne i patriotyczne. Impreza to także okazja do spotkania z dobrze znanymi Autorami prawicy wolnościowej: Michalkiewiczem, Korwin-Mikkem, Sommerem, Szymowskim, Cukiernikiem, Rolą, Masnym, Szlachtowiczem, Kulińską, Kowalczakiem, Warszawskim, Wielomskim i innymi!

Na konferencji wystąpią także: Grzegorz Braun, prof. Adam Wielomski, prof. Piotr Kowalczak, Tomasz Szkopek, Roman Warszawski, Jan Fijor, dr Krzysztof Magier. Zaproszeni Goście skomentują m.in. bieżące wydarzenia polityczne i społeczne w ponadczasowym kontekście. Organizatorzy przewidzieli oczywiście czas na pytania do zaproszonych Gości od uczestników imprezy.

Więcej informacji: https://fnczas.com/konferencja/

Zachęcamy do wsparcia konferencji: https://zrzutka.pl/a53gn6

Strategiczni Patroni Konferencji zostaną zaproszeni na bankiet, w którym udział wezmą m.in. mówcy konferencji. Szczegóły tutaj: PATRONI