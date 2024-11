TOP 5 najlepszych miejsc z jarmarkami bożonarodzeniowymi w Europie – zaplanuj swój wyjazd!

Bożonarodzeniowe jarmarki to magiczne wydarzenia, które przyciągają turystów z całego świata. Zapach pierników, grzanego wina i choinek tworzy wyjątkową atmosferę, wprawiającą w świąteczny nastrój. Jeśli marzysz o zimowej podróży ze świątecznym akcentem, sprawdź naszą listę pięciu najpiękniejszych jarmarków w Europie, wybierz ubezpieczenie turystyczne i zaplanuj wyjazd!

1. Niemcy – Drezno

W Dreźnie odbywa się jeden z najstarszych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech, który sięga tradycją aż do XV wieku. Jarmark Striezelmarkt oferuje wyjątkowe rękodzieła, dekoracje świąteczne i smakołyki, takie jak drezdeńskie stollen. Dodatkowym atutem jest bajkowy wystrój miasta – zapiera dech w piersiach!

2. Austria – Wiedeń

Wiedeńskie jarmarki bożonarodzeniowe są uznawane za jedne z najpiękniejszych w Europie. Plac przed Ratuszem zmienia się w zimową krainę, gdzie można znaleźć liczne stoiska z ozdobami, rękodziełem i słodkimi przysmakami, jak marcepan czy prażone migdały. Dodatkową atrakcją są lodowiska oraz warsztaty dla dzieci.

3. Francja – Strasburg

Alzacki Strasburg, nazywany „Stolicą Bożego Narodzenia” przyciąga co roku tysiące turystów swoim klimatycznym jarmarkiem. To tutaj znajduje się jeden z największych i najstarszych jarmarków we Francji, pełen świątecznych specjałów, takich jak choucroute (kapusta kiszona) czy tarte flambée. Urokliwe kamienice i pięknie oświetlone ulice sprawiają, że Strasburg to idealne miejsce na zimowy wyjazd.

4. Szwajcaria – Zurych

W Zurychu jarmarki bożonarodzeniowe oferują wyjątkową atmosferę, a dodatkowo jest to jedno z najlepszych miejsc, aby podziwiać świąteczne dekoracje. Główny jarmark przy Dworcu Centralnym wyróżnia się olbrzymią, pięknie ozdobioną choinką, która przyciąga turystów z całego świata. Ponadto znajdziesz tam mnóstwo lokalnych przysmaków i ręcznie robionych ozdób.

5. Czechy – Praga

Praga to jedno z najchętniej odwiedzanych miast Europy, a jej jarmarki bożonarodzeniowe to prawdziwa perełka. Rynek Staromiejski oraz Plac Wacława zamieniają się w zimową krainę czarów, gdzie można kupić tradycyjne ozdoby i spróbować regionalnych przysmaków, takich jak trdelnik. Świąteczna atmosfera Pragi na pewno na długo pozostanie w Twojej pamięci!