Jak dopasować bariery podczerwieni do specyfiki miejsca?

W dzisiejszych czasach ochrona obwodowa terenu staje się coraz popularniejsza. Dotyczy to zarówno prywatnych posesji, jak również obszarów wokół fabryk, zakładów przemysłowych albo wielu innych firm. Wśród skutecznych rozwiązań wymienić można na przykład bariery podczerwieni – dyskretne i niezwykle skuteczne urządzenia wykorzystywane do zabezpieczenia przydomowych ogrodów, terenów przemysłowych czy obiektów użyteczności publicznej.

Musimy mieć jednak na uwadze, że aby bariera zapewniała optymalne działanie, musi być dobrze dopasowana do warunków, w jakich przyjdzie jej pracować. Poniżej przedstawiamy kluczowe wiadomości dotyczące tego, na co zwrócić uwagę, gdy decydujemy się na zakup zewnętrznej bariery podczerwieni.

Bariery podczerwieni – niezawodne urządzenia do ochrony wyznaczonych stref

Bariery podczerwieni to nowoczesne urządzenia zabezpieczające, które potrafią szybko oraz skutecznie wykryć obecność intruza na chronionym terenie. Wykorzystują do tego niewidzialną wiązkę podczerwieni, jaka przesyłana jest pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Jej przerwanie (na przykład przez człowieka) powoduje natychmiastowe uruchomienie alarmu.

W zależności od konstrukcji bądź też zastosowania, bariery mogą działać na jednej lub kilku wiązkach. Im więcej wiązek i im gęściej są rozmieszczone, tym trudniej jest przejść przez barierę niezauważenie. Na rynku znajdziemy bowiem rozwiązania dedykowane do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Różnić się będą one również zasięgiem detekcji czy klasą szczelności obudowy.

Zewnętrzne bariery podczerwieni – czym powinny się wyróżniać?

Zewnętrzne bariery podczerwieni są projektowane z myślą o działaniu w zmiennych i często trudnych warunkach atmosferycznych. Muszą być odporne na deszcz, śnieg, wiatr czy promieniowanie UV, aby zagwarantować nieprzerwane działanie. Warto pamiętać też o tym, że duże znaczenie ma ich odporność na fałszywe alarmy, na przykład zakłócenia przez zwierzęta.

Wśród najważniejszych cech, jakimi powinny się wyróżniać tego typu urządzenia, należy wskazać ponadto:

szybkie reagowanie na wszelkie próby wtargnięcia;

solidną obudowę, która posiada odpowiedni stopień ochrony IP;

szeroki zasięg detekcji, co jest kluczowe w przypadku ochrony na zewnątrz;

dyskretny wygląd.

Wśród polecanych rozwiązań, warto zwrócić uwagę na nowoczesne i niezwykle skuteczne bariery podczerwieni Optex: https://www.fonex.pl/kategorie/bariery-podczerwieni-optex-613.html. Doskonale sprawdzą się do zabezpieczenia posesji prywatnych, magazynów oraz terenów przemysłowych, jak też obiektów infrastruktury krytycznej.

Jak dopasować bariery podczerwieni do konkretnego miejsca?

Wybór odpowiedniego modelu bariery podczerwieni jest bardzo ważny, jeżeli chcemy zapewnić wysoki stopień ochrony na danym obszarze. Kluczowy będzie oczywiście zasięg działania. W przypadku zewnętrznych barier podczerwieni marki Optex, do wyboru mamy modele o zasięgu wynoszącym nawet 200 metrów, co pozwala na objęcie detekcją najważniejszych stref na zewnętrz. Świetnym przykładem jest model SL-650QDP o zasięgu do 200 metrów oraz czterech wiązkach podczerwieni.

Kolejna rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę, to liczba wiązek podczerwieni. Im większa, tym wyższa precyzja ochrony. Dobrym rozwiązaniem w przypadku ochrony zewnętrznej są bariery czterowiązkowe.

Duże znaczenie ma oczywiście odporność urządzenia na czynniki zewnętrzne. Przykładowo, bariery podczerwieni posiadające obudowę IP65 będą całkowicie odporne na wszelkie zanieczyszczenia i inne negatywne czynniki. W miejscach o podwyższonej wilgotności lub zapyleniu można na przykład zdecydować się na barierę podczerwieni Optex model SL-200QDP.

Optex to marka uznawana za jednego z liderów w dziedzinie zaawansowanej detekcji. Produkty tej firmy cechuje niezawodność, wysoka jakość wykonania oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W ofercie dostępnych jest wiele modeli barier podczerwieni – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych – które można dopasować do konkretnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu mamy pewność, że dane urządzenia będzie działać niezawodnie w każdych warunkach i o każdej porze.