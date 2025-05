Chcesz inwestować i boisz się ryzyka? Dowiedz się, czym jest dywersyfikacja

Osoby, które dysponują większym kapitałem, z reguły nie chcą przechowywać go wyłącznie na lokatach i kontach oszczędnościowych o niskim oprocentowaniu. W kręgu ich zainteresowań znajdują się inwestycje innego typu, które pozwalają osiągnąć większe zyski. Jednocześnie aktywa tego typu wiążą się z wyższym ryzykiem utraty kapitału, jednak istnieją sposoby, by ograniczyć zagrożenia związane z kupnem aktywów notowanych na giełdach. Jak uchronić się przed stratami lub zmniejszyć ich wielkość? Rozwiązaniem jest dywersyfikacja. Dowiedz się, na czym polega i co daje.

Dywersyfikacja – co to takiego?

Dywersyfikacja to strategia polegająca na ograniczaniu ryzyka poprzez zaangażowanie się w różne obszary działalności, inwestycje lub produkty. W przypadku inwestorów oznacza to nabywanie różnych aktywów, np. akcji, obligacji, surowców, nieruchomości itd. Jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności w obliczu zmiennych warunków rynkowych.

Inwestorzy stosują dywersyfikację w odniesieniu do składu portfela inwestycyjnego. W zależności od poziomu akceptowalnego ryzyka mogą ulokować większość środków w agresywnych aktywach lub zdecydować się na przeniesienie ich w bezpieczne instrumenty. Sposób dywersyfikacji każdy inwestor ustala samodzielnie, dostosowując go do indywidualnych oczekiwań,

Jak dywersyfikować portfel inwestycyjny?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na ulokowaniu kapitału w różnych aktywach. Jeśli akceptujesz wysoki poziom ryzyka możesz zdecydować się np. na ulokowanie 80% kapitału w agresywnych aktywach (np. akcje spółek notowanych na giełdzie), a 20% w obligacjach lub nieruchomościach, które zapewniają stały i bezpieczny zysk. Dodatkowo w celu zwiększenia szansy na wysokie zarobki inwestor może przeznaczyć część środków na day trading, a pozostały kapitał na inwestycje długoterminowe.

Z kolei w celu obniżenia ryzyka inwestorzy mogą zwiększyć udział bezpiecznych aktywów w portfelu. Może to być zarówno portfel podzielony między aktywne a stabilne fundusze w proporcji 50:50, jak i z przewagą bezpiecznych form inwestowania. Podział może obejmować nawet kilkanaście różnych aktywów, tak by inwestor dostosował zarówno poziom ryzyka, jak i podział kapitału pomiędzy poszczególne aktywa do przygotowanego wcześniej planu.

Jakie korzyści daje dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Inwestorzy decydują się na dywersyfikację przede wszystkim ze względu na możliwość ograniczenia ryzyka, jednak to nie jedyna korzyść z dokonania podziału kapitału pomiędzy różne aktywa. Ponadto podział sprawia, że mniej doświadczeni inwestorzy w razie popełnienia błędów nie tracą od razu całego kapitału. Dywersyfikacja pomaga im zdobywać nowe umiejętności i uczyć się prawidłowego odczytywania sygnałów z rynku, by efektywnie pomnażać kapitał.

Dokonując dywersyfikacji, inwestor zyskuje możliwość lokowania kapitału w funduszach lub akcjach spółek skupiających się na innowacjach. Są to aktywa o wysokim stopniu ryzyka ze względu na brak pewności co do reakcji rynku na nowe technologie lub usługi, jednak dają szansę na wysokie zyski. Przeznaczając część środków na ich zakup inwestor może osiągnąć imponujący zarobek w porównaniu do aktywów emitowanych przez spółki i inne podmioty, które istnieją na rynku od dłuższego czasu.

Co więcej, z pomocą dywersyfikacji inwestorzy skuteczniej chronią się przed skutkami różnego typu kryzysów. Katastrofy naturalne, konflikty zbrojne i zmiany w prawie w różnych krajach mogą doprowadzić do nagłej i niespodziewanej utraty wartości przez dane aktywa. Jeśli inwestor posiada kilka różnych aktywów, skutki takich zdarzeń są dla niego mniej dotkliwe. Dodatkowo podział kapitału między bezpieczniejsze i bardziej agresywne formy inwestycji sprzyja inwestycjom w rynku wschodzące, które stanowią alternatywę dla rynków w krajach rozwiniętych.