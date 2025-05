Kto wygra wybory prezydenckie – analiza szans!

Kampania prezydencka powoli wkracza w decydującą fazę, a do wyborów pozostały już tylko 3 tygodnie. Kto zdaniem bukmachera ComeOn ma największe szanse na wygraną?

Rafał Trzaskowski

Praktycznie od samego początku, gdy wystartowała kampania prezydencka, głównym kandydatem do wygranej jest Rafał Trzaskowski. Wszystkie sondaże, a także przewidywania analityków, którzy oferują kursy bukmacherskie na ComeOn.pl wskazują, że jest to kandydat z największymi szansami na wygraną.

U legalnego bukmachera można odnaleźć nie tylko końcowego zwycięzcę, ale również kwestie wejścia do drugiej tury, czy też pojedynków pomiędzy poszczególnymi kandydatami.

Rafał Trzaskowski w różnych sondażach utrzymuje się na poziomie powyżej 30%, a taki wynik powinien dać bezproblemowy awans do drugiej tury. Sytuacja w zakładach bukmacherskich przed drugą turą może jednak ulec zmianie. Wtedy będzie to już pojedynek 1 vs 1, więc może dojść do sytuacji, że kandydaci numer 2 i 3, czyli Mentzen i Nawrocki, zależnie od tego, kto wejdzie do drugiej tury – wesprą się głosami swoich wyborców.

Karol Nawrocki

Obiektywnie trzeba przyznać, że początek kampanii prezydenckiej wykonaniu Karola Nawrockiego nie był najlepszy. Pokazywały to nie tylko wyniki sondaży, ale ogólne opinie w społeczeństwie. W ostatnim czasie Karol Nawrocki z powodzeniem wystąpił w Kanale Zero, gdzie wywiad z nim prowadził Krzysztof Stanowski. We wspominanym materiale Karol Nawrocki wypadł znakomicie, co mocno podbiło jego wyniki sondażowe. Jeśli na finiszu kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki nie popełni rażących błędów, to aktualne przewidywania zakładów bukmacherskich wskazują, że powinien wejść do drugiej tury i walczyć o wygraną z Rafałem Trzaskowskim. Aktualne sondaże pokazują, że Nawrocki może liczyć na około 30% głosów, co jest sporym progresem.

Pojedynki pomiędzy kandydatem KO i PiS w ostatnich latach regularnie rozstrzygały wybory prezydenckie. Czy tym razem będzie podobnie?

Sławomir Mentzen

Znakomite wyniki na początku swojej kampanii prezydenckiej notował Sławomir Mentzen. W pewnym momencie analitycy zaczęli nawet się zastanawiać, czy nie będzie to kandydat, który potencjalnie pokona Karola Nawrockiego i wejdzie do drugiej tury, aby rywalizować z Rafałem Trzaskowskim. Mentzen zaliczył jednak kilka wpadek, które negatywnie odbiły się na jego sondażach. Jest to jednak kandydat, który ma olbrzymie poparcie w społeczeństwie i nawet jeśli nie wejdzie do drugiej tury, to potencjalnie jego wyborcy mogą zdecydować o końcowym zwycięzcy, a jak wiadomo, bliżej mu do prawej strony.

Szymon Hołownia

Na podstawie aktualnych przewidywań sondażowych za plecami wyżej wymienionej trójki powinien finiszować Szymon Hołownia. Względem początku kampanii prezydenckiej jest to kandydat, którego poparcie wzrasta, jednak mowa tutaj o poziomie zaledwie kilku procent. Hołownia, podobnie jak Mentzen, może być kandydatem, którego wyborcy wpłyną na wynik wyborów w drugiej turze, a w jego przypadku wiadomo, że bliżej mu do koalicjanta z KO.

Adrian Zandberg

Zdaniem analityków pracujących u bukmachera praktycznie żadnych szans na zwycięstwo nie ma Adrian Zandberg. Jest to jednak kandydat, który w ramach swojej kampanii prezydenckiej zebrał wiele pozytywnych opinii po swoich wystąpieniach. Między innymi w Kanale Zero u Krzysztofa Stanowskiego, gdzie merytorycznie odpowiadał nawet na najtrudniejsze pytania.

Autor tekstu: Mateusz Nowak – Senior Project Manager Zagranie, absolwent dziennikarstwa sportowego i zarządzania w sporcie na UAM i fan piłki nożnej!