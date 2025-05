Wybory prezydenckie – kto wygra I turę?

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich w 2025 roku. Cisza wyborcza rozpocznie się 2 dni wcześniej. Jak wyglądają aktualne szanse poszczególnych kandydatów na awans do drugiej tury?

Rafał Trzaskowski

W zasadzie od początku startu sondaży, a także całej kampanii prezydenckiej, zdecydowanym faworytem, aby awansować do drugiej tury jest Rafał Trzaskowski. Zakłady bukmacherskie nie mają żadnych wątpliwości, że jest to jeden z pewniaków do awansu. W tym momencie wydaje się jednak, że wykluczone jest potencjalne zwycięstwo tego kandydata już w pierwszej turze. Aktualne wyniki sondażowe wskazują, że Rafał Trzaskowski może liczyć na mniej więcej około 30% poparcia. Przypomnijmy, że aby zwyciężyć rywalizację już w pierwszej turze i nie dopuścić do drugiej tury wyborów, trzeba osiągnąć ponad 50% poparcia.

Rafał Trzaskowski nie zaprezentował się jednak z najlepszej strony podczas debat prezydenckich, co trochę zachwiało jego poparciem. Na ten moment zakłady bukmacherskie nie spodziewają się jednak żadnej zmiany i w zestawieniu z Karolem Nawrockim jest to faworyt do osiągnięcia wyższego wyniku.

Karol Nawrocki

Początek tegorocznej kampanii prezydenckiej nie był najlepszy w wykonaniu Karola Nawrockiego, czyli potencjalnie głównego rywala dla Rafała Trzaskowskiego. Kandydat popierany przez partię Prawa i Sprawiedliwości zaliczył falstart, jednak w kolejnych miesiącach zyskiwał coraz większe poparcie. Karol Nawrocki z bardzo dobrej strony zaprezentował się między innymi podczas programu prowadzonego przez Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Był to wywiad, w którym została pokazana jego ludzka strona, a nie skrzętnie budowany wizerunek medialny. Nawrocki z miesiąca na miesiąc zyskiwał coraz lepsze poparcie i w pewnym momencie wydawało się, że może nawet powalczyć o zwycięstwo w pierwszej turze z Rafałem Trzaskowskim. Sytuacja jednak bardzo mocno skomplikowała tak zwana afera mieszkaniowa. Wybuch tej kontrowersyjnej afery zachwiał kampanią Nawrockiego, jednak w ostatnich dniach udało się wyciszyć ten temat. Dobra wiadomość dla sztabu tego kandydata jest taka, że prawdopodobnie było to najcięższe działo, które mogli wytoczyć przeciwnicy.

Aktualne przewidywania wskazują, że Karol Nawrocki powinien bez problemu awansować do drugiej tury. Z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że jest to dobry wynik, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Sławomir Mentzen ma realne szanse, aby mu zagrozić.

Sławomir Mentzen

Kandydat Konfederacji w poprzednich latach zasłynął przede wszystkim ze swojej obecności w mediach społecznościowych. Od samego początku kampanii prezydenckiej było widać, że Sławomir Mentzen stawia właśnie na dotarcie do młodych wyborców. Podstawą jego programu jest oczywiście chęć obalenia PO-PiS, które od kilkunastu lat rządzą Polską.

Sławomir Mentzen miał kilka momentów w obecnej kampanii prezydenckiej, gdy wydawało się, że jest w stanie realnie zagrozić Karolowi Nawrockiemu. Miało to miejsce przede wszystkim na początku, gdy Nawrocki nie radził sobie najlepiej. Mentzen zyskiwał na poparciu i w pewnym momencie wydawało się nawet, że obaj panowie mogą się zbliżyć w walce o końcowy wynik. Aktualne przewidywania sondażowe, a także analizy wskazują jednak, że wśród prawicowych kandydatów to Karol Nawrocki powinien osiągnąć lepszy rezultat. Mentzen z pewnością będzie chciał jednak przełożyć poparcie z wyborów prezydenckich na dalsze budowanie Konfederacji pod kątem wyborów parlamentarnych.

Zakłady bukmacherskie spodziewają się, że Sławomir Mentzen osiągnie wynik na poziomie kilkunastu procent, jednak nie będzie w stanie rywalizować z dwójką głównych kandydatów.

Adrian Zanbderg

Postacią, która niezwykle zyskała od początku kampanii prezydenckiej, jest Adrian Zandberg. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się on na debatach prezydenckich, a ostatnia z nich, która odbywała się w telewizji publicznej, została oceniona w Kanale Zero, który prowadzi Krzysztof Stanowski, jako zwycięstwo Zandberga. Trzeba przyznać, że pod kątem merytorycznym jest to kandydat, który zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Nic więc dziwnego, że jego poparcie z tygodnia na tydzień stale wzrasta i prawdopodobnie, gdyby kampania prezydencka trwała jeszcze przez miesiąc, to mógłby liczyć na dwucyfrowy wynik końcowego poparcia.

Zandberg na podstawie sondaży, a także analiz nie ma raczej szans, aby włączyć się do walki o drugą turę. Pokazują to również zakłady bukmacherskie, jednak mimo wszystko będzie mógł zaliczyć kampanię do udanych.

Szymon Hołownia

Szymon Hołownia startował w kampanii prezydenckiej, aby wnieść powiew świeżości. Przypomnijmy, że jego partia zanotowała spory sukces przy okazji ostatnich wyborów parlamentarnych i tak naprawdę to zdecydowało o aktualnym układzie koalicyjnym. Zdaniem obiektywnych ekspertów, a także na podstawie opinii ludzi Szymon Hołownia nie zaprezentował się jednak z najlepszej strony podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej. Eksperci spodziewali się lepszych występów, szczególnie podczas debat, a wydaje się, że Hołownia nie ma szans na wynik większy niż kilka procent poparcia.

Zakłady bukmacherskie, podobnie jak dwóm powyższym kandydatom nie dają mu szans na awans do drugiej tury.

Grzegorz Braun

Postacią, o której bez wątpienia warto wspomnieć w tegorocznej kampanii prezydenckiej jest Grzegorz Braun. Jest to polityk, który nie zmienia swoich poglądów w przeciwieństwie do konkurentów. Mimo wszystko aktualne wyniki sondażowe, a także przewidywania w zakładach bukmacherskich wskazują, że raczej nie ma on żadnych szans, aby włączyć się do walki o drugą turę. Braun prawdopodobnie będzie mógł liczyć na kilku procentowe poparcie swoich wyborców.

Joanna Senyszyn

Niewątpliwą gwiazdą tegorocznej kampanii prezydenckiej stała się Joanna Senyszyn. Kandydatka SLD znakomicie wykorzystała swój czas i mimo tego, że prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z braku szans na końcową wygraną, to jednak zbudowała pozytywny odbiór w społeczeństwie, a to niewątpliwy sukces.

Krzysztof Stanowski

Prawdopodobnie największym zaskoczeniem wśród wszystkich kandydatów, którzy startowali do walki o fotel prezydenta był Krzysztof Stanowski. Znany dziennikarz zdecydował się na start w kampanii prezydenckiej, aby przybliżyć ludziom cały ten proces i jak podsumował na ostatniej debacie, przypomina to bardziej teleturniej niż wybory najważniejszej osoby w państwie.

Autor tekstu: Mateusz Nowak – Senior Project Manager, redaktor naczelny Zagranie, absolwent dziennikarstwa sportowego i zarządzania w sporcie na UAM i fan piłki nożnej!