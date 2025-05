Michalkiewicz, Sumliński, Sommer i inni. Spotkanie z Książką Patriotyczną w Lublinie! „Najwyższy Czas!” i „Do Rzeczy” łączą siły

REKLAMA

Michalkiewicz, Cukiernik, Wielomski, Ziętek-Wielomska, Kulińska, Piotrowski, Zajączkowski, Sumliński – to tylko niektórzy wystawcy Spotkania z Książką Patriotyczną.

Impreza odbędzie się 24 maja (najbliższa sobota) w Lublinie! Spotkanie to okazja, by porozmawiać z ulubionymi autorami (ich obecność na targach została potwierdzona) oraz wziąć udział w debacie pt. „Czy po wyborach stracimy wolność?”.

REKLAMA

Targi to efekt połączenia sił przez środowiska skupione wokół „Do Rzeczy” oraz „Najwyższego Czasu!„.

📅 Termin: 24 maja 2025 (sobota).

📍 Miejsce: Lubelski Dom Technika (ul. Skłodowskiej 3).

🕒 Godziny trwania:

✅ targi książki: 10:00-17:00.

✅ debata: od 17:00.

Wśród gości pojawią się m.in.: dr Tomasz Sommer, Marek Skalski, Stanisław Michalkiewicz, Wojciech Sumliński (od 11:00 do 15:00), prof. Adam Wielomski, dr Magdalena Ziętek-Wielomska, Piotr Szlachtowicz, dr Lucyna Kulińska, Tomasz Cukiernik, prof. Mirosław Piotrowski, prof. Ryszard Zajączkowski…

Michalkiewicz, Cukiernik, Wielomski, Ziętek-Wielomska, Kulińska, Piotrowski, Zajączkowski, Sumliński – to tylko niektórzy wystawcy📚Spotkania z Książką Patriotyczną. Impreza odbędzie się 24 maja (najbliższa sobota) w Lublinie! Spotkanie to okazja, by porozmawiać z ulubionymi… pic.twitter.com/S8hNl4Iw3e

— Tomasz Sommer (@1972tomek) May 19, 2025