Małe turbiny wiatrowe – Czy warto zainwestować w przydomową elektrownię wiatrową?

W dobie rosnących cen energii elektrycznej i nieprzewidywalności rynku energetycznego, coraz więcej osób zastanawia się nad inwestycją w odnawialne źródła energii. W tym kontekście przydomowe turbiny wiatrowe zyskują na popularności. Jakub Długosz, ekspert z firmy SM-Project podpowiada, czy inwestycja w małe turbiny wiatrowe naprawdę się opłaca. W artykule znajdziesz kluczowe aspekty ich działania, koszty, możliwości dofinansowania oraz praktyczne korzyści.

Co to jest mikroinstalacja wiatrowa?

Mikroinstalacje wiatrowe, potocznie nazywane małymi turbinami wiatrowymi, to urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Są one wyposażone w wirniki, które przekształcają energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną. Maksymalna moc takich instalacji wynosi zazwyczaj do 20 kW, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem głównie dla domów jednorodzinnych oraz małych firm.

Mikroturbiny sprawdzają się najlepiej w lokalizacjach o sprzyjających warunkach wiatrowych, takich jak wsie czy przedmieścia, gdzie brak wysokiej zabudowy i drzew blokujących przepływ powietrza. Dobrym uzupełnieniem przydomowej elektrowni wiatrowej jest fotowoltaika oraz magazyny energii, co umożliwia maksymalizację wydajności instalacji nawet w warunkach zmiennej pogody.

Dofinansowanie w ramach programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”

W Polsce funkcjonuje obecnie program „Moja Elektrownia Wiatrowa”, który jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych i wspiera finansowo inwestorów chcących instalować mikroinstalacje wiatrowe. Kluczowe szczegóły programu to:

Dotacja do 30 000 zł na turbinę wiatrową oraz do 17 000 zł na magazyn energii, co łącznie daje maksymalnie 47 000 zł wsparcia.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zainstalowanie nowego urządzenia o mocy od 1 kW do 20 kW.

Program oferuje finansowanie do połowy kosztów kwalifikowanych, a wnioski można składać do końca 2025 roku lub do wyczerpania budżetu.

Warto podkreślić, że takie dofinansowanie skraca czas zwrotu inwestycji. Przykładowo, bez dotacji zwrot z inwestycji trwa około 6–8 lat, natomiast z dofinansowaniem może spaść nawet do 3 lat.

Koszty i opłacalność małych turbin wiatrowych

Aby lepiej zrozumieć ekonomiczny sens montażu małej turbiny wiatrowej, przyjrzyjmy się potencjalnym oszczędnościom na przykładzie:

Jeśli zainstalujesz turbinę o mocy 5 kW w lokalizacji o dobrych warunkach wiatrowych, może ona wygenerować nawet 8 000 kWh energii rocznie.

Przy średnim koszcie energii w Polsce wynoszącym obecnie około 1 zł/kWh, oszczędności mogą sięgnąć 8 000 zł rocznie.

W perspektywie dziesięciu lat daje to potencjalną oszczędność wynoszącą 80 000 zł, co w porównaniu do inwestycji czyni propozycję bardzo atrakcyjną.

Jednak, aby w pełni zrozumieć potencjał opłacalności, kluczowa jest analiza lokalizacyjna uwzględniająca średnią prędkość wiatru, ukształtowanie terenu oraz ewentualne przeszkody, takie jak zabudowania czy zadrzewienia.

Praktyczne korzyści z inwestycji

Niezależność energetyczna:

Mikroinstalacja wiatrowa w połączeniu z fotowoltaiką i magazynem energii pozwala na niemal całkowite uniezależnienie się od wahań cen prądu i problemów dostaw.

Oszczędności na rachunkach:

Jak zostało wcześniej omówione, potencjalne oszczędności są znaczące, szczególnie przy obecnych cenach energii elektrycznej.

Wsparcie ekologiczne:

Korzystając z odnawialnych źródeł energii, ograniczasz emisję CO₂, wspierając tym samym walkę ze zmianami klimatycznymi.

Kompatybilność z innymi OZE:

Małe turbiny doskonale współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi, zwiększając efektywność całego systemu niezależnie od pory roku czy warunków atmosferycznych.

O czym warto pamiętać?

Planując inwestycję w małą turbinę wiatrową:

Upewnij się, że lokalizacja spełnia wymogi średniej prędkości wiatru (minimum 4 m/s w skali roku).

Zwróć uwagę na wysokość masztu. W Polsce maksymalna wysokość wynosi 30 metrów.

Skorzystaj z profesjonalnych pomiarów wiatru i doradztwa ekspertów, którzy zoptymalizują wybór instalacji pod kątem lokalnych warunków.

Pamiętaj, że instalacje te muszą być użytkowane przez minimum 5 lat, zgodnie z regulaminem programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”.

Podsumowanie

Małe turbiny wiatrowe to rozwiązanie, które w odpowiednich warunkach lokalizacyjnych jest nie tylko ekologiczne, ale również bardzo opłacalne. Dzięki dotacjom z programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” inwestycja staje się dostępna dla szerokiego grona odbiorców, przyspieszając zwrot z inwestycji i zapewniając niezależność energetyczną.

Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja działka jest odpowiednia pod montaż turbiny, skontaktuj się z nami w SM-Project. Przeprowadzimy szczegółowy audyt wiatrowy i pomożemy Ci dobrać najlepsze rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby oraz uwzględniające możliwości dofinansowania.

Nie czekaj, uniezależnij się energetycznie już teraz!