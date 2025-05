Tak Robert Lewandowski zdobył swoją upragnioną Ligę Mistrzów

Sezon 2019/2020 w Lidze Mistrzów był dla Bayernu Monachium i Roberta Lewandowskiego czasem spełnienia marzeń. Pod wodzą Hansiego Flicka, Bawarczycy zdobyli potrójną koronę, a Lewandowski odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Przypominamy, jak kapitan reprezentacji Polski doprowadził ekipę z Monachium do triumfu.

Droga Bayernu do finału

Faza grupowa i pokaz siły

Bayern trafił do grupy B z Tottenhamem, Olympiakosem i Crveną zvezdą. Zespół wygrał wszystkie sześć meczów, zdobywając 24 bramki i tracąc tylko 5. Najbardziej pamiętnym spotkaniem było zwycięstwo 7:2 nad Tottenhamem w Londynie. Dodatkowo Bawarczycy pokonali też Crvenę zvezdę 6:0.

Faza grupowa w wykonaniu Bayernu była wielkim pokazem siły. Nikt nie miał pomysłu na to, jak ograć Bawarczyków. Zakłady bukmacherskie na to, kto wygra Champions League, wskazywały na triumf zespołu Flicka.

Faza pucharowa i kolejna demolka

Bayern w 1/8 finału bez problemu ograł Chelsea, zwyciężając 7:1 w dwumeczu. The Blues nie mieli nic do powiedzenia w starciu z Bawarczykami. Byli kompletnie bezradni. Podobnie jak FC Barcelona, do której później dołączył Lewandowski. Monachijczycy pokonali ją w dwumeczu aż 8:2. To nieprawdopodobny rezultat.

W półfinale Bayern nieoczekiwanie trafił nie na Manchester City czy Real Madryt, jak wcześniej prognozowano, a na Olympique Lyon. Bawarczycy nie mieli już tak łatwego zadania, ale w dwumeczu triumfowali 3:0.

Finał z PSG

Finał odbył się 23 sierpnia 2020 roku w Lizbonie. Bayern wygrał 1:0 po bramce Kingsleya Comana. Lewandowski nie zdobył wówczas bramki, ale jego obecność była kluczowa dla ofensywy zespołu.

Lewandowski zdobył swoje upragnione trofeum, który w ciągu całego sezonu LM zdobył 15 bramek i zaliczył sześć asyst. Z kolei jego bilans we wszystkich rozgrywkach to 55 trafień i 10 asyst.

Czy Lewandowski wygra jeszcze kiedyś Ligę Mistrzów? W sezonie 2025/2026 może mieć na to ponowną szansę z FC Barceloną, która będzie jeszcze bardziej dojrzalsza.

