Ogród jako miejsce wyciszenia – jak zadbać o atmosferę spokoju?

Są chwile, gdy jedyne czego potrzebujesz, to spokój. Chwila ciszy, oddech i kontakt z zielenią. Ogród potrafi być taką właśnie przystanią – ale tylko wtedy, gdy zadbasz o kilka prostych, ale ważnych rzeczy. Przestrzeń, w której odpoczywasz, warto zaprojektować z myślą o sobie.

Wybierz rośliny, które uspokajają

Zieleń działa na nas wyciszająco i jest to udowodnione. Wystarczy krótki spacer pośród roślin, by poczuć ulgę. A co dopiero, gdy masz zielone miejsce na wyciągnięcie ręki? Ogród nie musi być gęsty i dziki. Niekiedy wystarczy kilka dobrze dobranych gatunków. Postaw na rośliny, które:

Szumią lub kołyszą się na wietrze – np. trawy ozdobne,

Pachną przyjemnie – jak lawenda, mięta, szałwia,

Tworzą żywą osłonę – np. laurowiśnia, cis, bukszpan.

Twórz przestrzeń, która oddziela Cię od codziennych bodźców. Zieleń nie tylko cieszy oczy, ale też chroni przed hałasem i spojrzeniami innych.

Wygoda i miejsce dla siebie

Nic nie odpręża tak skutecznie, jak wygodne miejsce do siedzenia. Zadbaj o kącik, który naprawdę będzie „Twój”. Niezależnie od tego, czy masz duży taras, czy niewielki balkon, poszukaj rozwiązań dopasowanych do przestrzeni.

Przy wyborze kieruj się komfortem, nie tylko wyglądem. Zwróć uwagę na materiały odporne na wilgoć i słońce oraz na możliwość przechowywania poza sezonem.

Przy wyborze kieruj się komfortem, nie tylko wyglądem. Zwróć uwagę na materiały odporne na wilgoć i słońce oraz na możliwość przechowywania poza sezonem.

Leżak jako codzienna ucieczka

Leżak to niedoceniany bohater ogrodu. Zajmuje niewiele miejsca, można go złożyć, przenieść, ustawić w słońcu lub cieniu. A przede wszystkim – pozwala się zatrzymać. Usiąść z książką, zamknąć oczy, przespać się. Wybierając leżak, zwróć uwagę na:

Stabilność konstrukcji,

Możliwość regulacji oparcia

Materiał, który nie nagrzewa się zbyt mocno.

Nowoczesne modele potrafią naprawdę zaskoczyć – niektóre mają nawet system masażu zasilany energią słoneczną. Nawet te najprostsze, jeśli tylko są dobrze dobrane, potrafią dać chwilę prawdziwego spokoju.

Dźwięki, które nie męczą

Czy zawsze potrzebujesz kompletnej ciszy? Zapewne nie. Chodzi o dźwięki, które pomagają się wyciszyć, a nie rozpraszają. W ogrodzie możesz stworzyć swoje własne tło akustyczne.

Mała fontanna, bambusowe dzwonki wietrzne, śpiew ptaków – wszystko to możesz mieć bez wysiłku. Jeśli mieszkasz przy ruchliwej ulicy, warto posadzić zieleń odgradzającą lub postawić parawan. Im mniej przypadkowego hałasu, tym lepszy odpoczynek.

Światło, które buduje nastrój

Odpowiednie oświetlenie robi dużą różnicę – wieczorem nie potrzebujesz silnych lamp. Lepiej sprawdza się kilka ciepłych punktów, które tworzą klimat. Możesz na przykład wykorzystać:

Girlandy LED zawieszone nad tarasem,

Lampiony solarne przy ścieżkach,

Lampki w donicach lub pod meblami.

Staraj się unikać zimnego światła – ciepła barwa wprowadza uczucie spokoju i przytulności nawet na zewnątrz.

Małe rytuały, które robią różnicę

Nie potrzebujesz planu na relaks. Wystarczy jeden prosty nawyk, który będzie powtarzany. Poranna kawa w ogrodzie, pięć minut bez telefonu czy też cichy wieczór z książką. Wypróbuj:

Rozciągać się na trawie przed pracą,

Podlać rośliny bez pośpiechu,

Usiąść w milczeniu i posłuchać, co dzieje się dookoła.

Ogród nie musi być zadbany jak z katalogu – ważne, aby był miejscem, w którym po prostu chce się przebywać!

Ogród Twoim miejscem na wymarzony spokój

Atmosfera wyciszenia nie powstaje przypadkiem i warto ją tworzyć świadomie. Przemyślana zieleń, wygodne meble, takie jak np. Sodor, leżaki i ochrona przed hałasem – to wszystko buduje przestrzeń, która Cię wspiera. I przypomina, że naprawdę możesz się zatrzymać, choćby na chwilę.

