Wybory prezydenckie – jak wyglądały kursy bukmacherów?

Wybory prezydenckie w 2025 roku były bez wątpienia jednym z najciekawszych wydarzeń dla społeczeństwa, ale również typerów. Jak wyglądały szanse poszczególnych kandydatów przed pierwszą i drugą turą wyborów?

Sytuacja przed pierwszą turą

W momencie, gdy sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów dopiero rozpoczynały swoje prace, to analitycy zakładów bukmacherskich nie mieli żadnych wątpliwości, że Rafał Trzaskowski był wyraźnym faworytem, aby zwyciężyć w pierwszej turze. Początkowe dni kampanii nie przyniosły tutaj żadnych roszad i ogólnie kandydat Koalicji Obywatelskiej był wyraźnie na prowadzeniu praktycznie do samego końca. Bardzo ciekawa sytuacja działa się jednak za jego plecami.

Szczególnie na początku poszczególnych kampanii wyborczych w sondażach mocno tracił Karol Nawrocki. Taka sytuacja mogła być związana z tym, że na początku kandydat obywatelski był przez swój sztab przedstawiany głównie na siłowni, treningu i tym podobnych, a jak wiadomo dla naszych obywateli są obecnie istotniejsze tematy. Od momentu wystawienia pierwszych kursów wydawało się, że Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski pewnie wejdą do drugiej tury wyborów prezydenckich. Na podstawie dostępnych przeliczników raczej nie było szans, aby ktokolwiek miał rozstrzygnąć kwestię zwycięstwa już na etapie pierwszej tury.

Ze względu na to, że Karol Nawrocki tracił poparcie wyborców na początku swojej kampanii, zyskiwał je Sławomir Mentzen, który nieprzypadkowo powtarzał na debatach hasło, że ma największe szanse na wygraną w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. Kandydat Konfederacji bardzo dobrze radził sobie w tej kampanii wyborczej. Mentzen zyskiwał na poparciu szczególnie w momencie, gdy tracił je Karol Nawrocki. Analitycy i eksperci nie mieli wątpliwości, że kwestia awansu do drugiej tury powinna rozstrzygnąć się właśnie pomiędzy tymi 2 kandydatami z prawicy. Mentzen swój sondażowy peak przeżywał w momencie, gdy Karol Nawrocki miał najgorsze wyniki. Im dalej w las, tym jednak bardziej sytuacja wróciła do normy i początkowych założeń. Analizy ekspertów wskazują, że Sławomir Mentzen mógł stracić chociażby na wywiadzie w Kanale Zero, gdzie otrzymał kilka niewygodnych pytań. Kursy, które proponują zakłady bukmacherskie i przewidywania sondażowe, mocno zmieniły się po opublikowania tego wywiadu. Mentzenowi w odebraniu elektoratu Nawrockiego nie pomogły nawet kolejne afery, które pojawiły się w mediach związane z kandydatem obywatelskim.

Pozostali kandydaci, którzy startowali do wyborów przed pierwszą turą, raczej nie mieli realnych szans, aby włączyć się do walki o wygraną. Znalazły się tam takie postacie jak Magdalena Biejat, Adrian Zandberg, Grzegorz Braun. Szymon Hołownia, Joanna Senyszyn czy Krzysztof Stanowski. Wyżej wymienionym postaciom realnie mogło jednak zależeć na tym, aby osiągnąć dobry rezultat w pierwszej turze, aby jak najwięcej ugrać z poszczególnymi kandydatami przed końcowym rozstrzygnięciem.

Zakłady bukmacherskie przed pierwszą turą uważały, że do drugiej rundy awansuje Rafał Trzaskowski z pierwszego miejsca i Karol Nawrocki z drugiego. Takie przewidywania okazały się w pełni trafione, chociaż ogólnie analitycy spodziewali się większego zwycięstwa ze strony kandydata Koalicji Obywatelskiej. Tak mała różnica w procentach po pierwszej turze sprawiła, że sytuacja w kursach na końcowego zwycięzcę się zmieniła.

Zmiana przed drugą turą

Bardzo mała różnica w punktach procentowych po pierwszej turze sprawiła, że zmieniły się kursy bukmacherskie na końcowego zwycięzcę wyborów prezydenckich. W pierwszej turze ponad 50% głosów całego społeczeństwa uzyskali kandydaci z prawicy. Na ten wynik złożyły się głosy Karola Nawrockiego, Grzegorza Brauna czy Sławomira Mentzena. W związku z tym analitycy zakładów bukmacherskich zmienili swoje przewidywania i zaczęli wskazywać, że to Karol Nawrocki był faworytem do końcowego sukcesu. Gdyby kilka tygodni, a może nawet miesięcy wcześniej powiedzieć ekspertom, że tak zmieni się sytuacja po tym, jak Karol Nawrocki będzie miał na swoim koncie kilka poważnych afer medialnych, to zapewne byłoby to spore zaskoczenie.

W drugiej turze odbyła się debata prezydencka, po której wydawało się, że sporo może się zmienić. Karol Nawrocki nie poprawił swojej sytuacji biorąc tak zwanego „snusa” na wizji. Rafał Trzaskowski ogólnie zdaniem obiektywnych ekspertów zwyciężył w tej debacie. Jak udowodnił Demagog – obaj kandydaci mylili się w kilku swoich wypowiedziach.

Ogólnie jednak karty w drugiej turze rozdawał kandydat Konfederacji, czyli Sławomir Mentzen. Trzeba przyznać, że jeśli mamy wskazać na obiektywnego zwycięzcę wyborów prezydenckich w drugiej turze, to bez wątpienia był nim właśnie Mentzen. Kandydat z Torunia zdecydował się na zaproszenie obu finalistów na swój kanał YouTube, co pozwoliło mu zyskać gigantyczne zasięgi i rozbudować kanał. Niewątpliwie będą to czynniki, które mogą zdecydować o sukcesie Konfederacji w kolejnych wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Mentzen ostatecznie nie udzielił poparcia żadnej ze stron, jednak Karol Nawrocki podpisał wszystkie jego postulaty na wspomnianym programie. W przypadku Rafała Trzaskowskiego takiego podpisu co do wszystkich punktów nie było. Eksperci i znawcy politologii nie mieli jednak wątpliwości, że wyborcy Sławomira Mentzena w drugiej turze zagłosują na Karola Nawrockiego. Takie przewidywania okazały się słuszne, ponieważ zdecydowana większość jego wyborców w drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosowała właśnie na kandydata obywatelskiego.

Analizując różne oferty zakładów bukmacherskich przed ciszą wyborczą, było widać sporo sytuacji, że różnice w przełącznikach mocno się zmieniały. Przed samymi wyborami na prowadzenie ponownie wysunął się Rafał Trzaskowski. Ostatecznie jednak takie przewidywania nie były słuszne, ponieważ wybory prezydenckie w 2025 roku zwyciężył Karol Nawrocki. Wszystkie osoby, które postawiły zakłady bukmacherskie na zwycięstwo tego kandydata mogły być bardzo zadowolone, szczególnie jeśli zrobiły to jeszcze przed pierwszą turą, gdy kursy były bardzo wysokie. Po ogłoszeniu wyników pierwszej tury, różnice w kursach pomiędzy dwójką liderujący kandydatów mocno się zmniejszyły.

Pamiętaj, że wybory prezydenckie i zakłady polityczne chociażby na wybory parlamentarne w 2027 roku będziesz mógł obstawiać na stronie zakładów bukmacherskich efortuna.pl.

Obstawianie zakładów bukmacherskich niesie ze sobą ryzyko uzależnienia. Pamiętaj, że nie może być sposobem na życie. W Polsce korzystanie z usług nielegalnych bukmacherów jest zabronione, możesz grać wyłącznie u tych operatorów, którzy posiadają zezwolenie Ministerstwa Finansów.

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o o. posiada zezwolenie o numerze DAG9. 6831.4.2023 wydane na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2024, która upoważnia zarówno do urządzania i prowadzenia działalności zakresie zakładów wzajemnych przez Internet, jak i w punktach naziemnych.

Autor tekstu: Mateusz Nowak – Senior Project Manager, redaktor naczelny Zagranie, absolwent dziennikarstwa sportowego i zarządzania w sporcie na UAM i fan piłki nożnej!