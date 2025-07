Internet w Poznaniu – co wiedzieć przed wyborem?

Mieszkasz w Poznaniu i potrzebujesz do swojego domu szybkiego, a zarazem stabilnego internetu? Nie zawiedziesz się, jeśli wybierzesz stacjonarne łącze światłowodowe. Sprawdź, dlaczego sprawdzi się ono najlepiej i czym się kierować przy podejmowaniu decyzji.

Niezawodna stabilność Internetu

Internet światłowodowy w Poznaniu działa stabilnie, bez względu na panujące warunki pogodowe, i nie są mu straszne żadne zakłócenia sygnału. Mieszkasz na gęsto zaludnionym osiedlu? A może w twoim domu będzie jednocześnie korzystać z łącza wielu domowników? Aby internet działał szybko i wydajnie, potrzebujesz odpowiedniego routera – najlepiej z obsługą standardu Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 7, a także możliwością korzystania z sieci na wielu urządzeniach w tym samym czasie. Router powinien być wyposażony w wydajny port LAN (np. 2,5GE) i mieć wbudowane anteny dla zwiększenia zasięgu.

Niektórzy operatorzy zapewniają nowoczesny router w cenie abonamentu. Możesz wtedy korzystać z niego do końca umowy bez dodatkowych opłat.

Jaka jest wystarczająca prędkość łącza?

Główną zaletę światłowodów stanowi duża prędkość internetu. Może ona wynieść nawet do 2 Gb/s. Tak szybkie połączenie z siecią przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy w domu korzysta z łącza jednocześnie wielu domowników. Nie trzeba się wtedy obawiać o spadek komfortu podczas nauki, pracy czy rozrywki.

Potrzebujesz internetu w Poznaniu do gier sieciowych, streamowania czy oglądania filmów i seriali w wysokiej rozdzielczości – np. 4K czy 8K? Wybierz wtedy łącze o prędkości maksymalnej nie mniejszej niż 1 Gb/s. Do szybkiego pobierania plików, nauki zdalnej, wideokonferencji czy oglądania filmów w średniej jakości dobrze sprawdzi się internet z downloadem do 600 Mb/s. Jeśli natomiast planujesz głównie przeglądać strony, korzystać z serwisów społecznościowych czy obsługiwać pocztę, wystarczą ci światłowody do 300 Mb/s lub 150 Mb/s.

Zadbaj o swoje cyberbezpieczeństwo

Przy wyborze internetu warto pomyśleć również o swoim bezpieczeństwie w sieci. Niektórzy operatorzy oferują w pakiecie system antywirusowy na komputer i urządzenia mobilne. Może on chronić nie tylko przed złośliwym oprogramowaniem, lecz także wyciekiem poufnych danych, włamaniami do e-bankowości, spamem czy treściami niewłaściwymi dla dzieci.

