Dieta pudełkowa niskokaloryczna skutecznie odchudza? Poznaj sposób na bezpieczną redukcję bez głodzenia!

Jak zrzucić nadprogramowe kilogramy, czerpiąc przy tym przyjemność z jedzenia? Ciekawym rozwiązaniem może być catering pudełkowy z obniżoną kalorycznością: jego skuteczność to zasługa regularnych i różnorodnych posiłków. Dowiedz się, na czym polega taki sposób odżywiania.

Odchudzająca dieta pudełkowa, czyli jaka?

Jeśli chcesz schudnąć bez efektu jo-jo, powinieneś wprowadzić zmiany do Twojego jadłospisu – jeść zbilansowane potrawy, ale o obniżonej kaloryczności. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, prawda?

By ułatwić sobie to zadanie, możesz zdecydować się na zamówienie cateringu, w którym przygotowaniem posiłków zajmują się za Ciebie kucharze, a planowaniem menu dietetycy. Głównym celem takiej diety pudełkowej jest redukcja masy ciała, dlatego każde z dań zawiera mniej kalorii, niż wynosi Twoje dzienne zapotrzebowanie. Dzięki temu organizm zaczyna spalać tkankę tłuszczową.

Catering na odchudzanie. Sprawdź, jakie opcje masz do wyboru

Warto wskazać, że niskokaloryczna dieta pudełkowa od cateringu Wygodna Dieta opiera się na posiłkach przygotowanych z chudego mięsa, ryb, nabiału, produktów zbożowych, warzyw i owoców. Zaletą takiego jadłospisu są zróżnicowane potrawy – w Twoim menu znajdują się dania wegetariańskie i mięsne, wytrawne i słodkie śniadania, desery i fast foody w wersji fit.

Urozmaicony jadłospis sprawia, że dostarczasz swojemu organizmowi odpowiednie ilości białka, błonnika, węglowodanów, tłuszczów, witamin i minerałów. Jeżeli chcesz zredukować masę ciała bez głodzenia się, możesz wybrać nie tylko dietę niskokaloryczną, ale również menu keto. W takim planie posiłki są mniejsze objętościowo, ale – za sprawą dużej zawartości tłuszczów – sycą na długo, ograniczając w ten sposób chęć podjadania.

Czy można schudnąć na diecie pudełkowej?

Kluczem do sukcesu w osiągnięciu założonego celu, czyli zrzuceniu dodatkowych kilogramów, jest przestrzeganie deficytu kalorycznego. Co równie ważne, plan powinien być dopasowany do potrzeb Twojego organizmu, uwzględniając Twój wiek, płeć, aktywność fizyczną i stan zdrowia.

Kolejna kwestia to zbilansowane posiłki, które dadzą Ci uczucie sytości. Pudełka zawierające dania na cały dzień spowodują, że nie będziesz mieć ochoty podjadać. A to, że nie musisz samodzielnie liczyć kalorii, zniweluje ryzyko błędów żywieniowych.

Przykładowe posiłki pudełkowe na redukcji

Sałatka z tuńczykiem, muffinki orkiszowe, omlet w stylu włoskim, chlebek bananowy, placki cukiniowe – to wybrane śniadania, które mogą znaleźć się w Twoim menu na redukcji. Jeśli chodzi o obiady, cateringi z dowozem do domu proponują takie potrawy jak: wołowina z makaronem z fasoli mung, pulpety z dorsza czy pieczone polędwiczki.

Odchudzając się, na kolację możesz zjeść meksykańską tortillę, sałatkę z batatów i awokado, indyjskie samosy albo dyniowe curry. Nie musisz rezygnować z deserów, wystarczy, że będą prawidłowo skomponowane. Domowa galaretka pomarańczowa, serek waniliowy, ciasto czekoladowe na owsianym spodzie – to tylko kilka przykładów takich dań.

O czym pamiętać, zamawiając niskokaloryczny catering?

By upewnić się, że Twoje posiłki będą urozmaicone, przed zamówieniem diety pudełkowej, sprawdź przykładowy jadłospis. Zwróć uwagę na skład dań, a przede wszystkim zawartość warzyw i sezonowych produktów.

Pamiętaj, by nie wybierać planu o zbyt niskiej kaloryczności, ponieważ może to skutkować niedoborami składników odżywczych i wystąpieniem efektu jo-jo. A jeżeli masz wątpliwości, który wariant będzie dla Ciebie najlepszy, skonsultuj się z dietetykiem – tego w cenie usługi cateringowej zapewnia na przykład Wygodna Dieta.