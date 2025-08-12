Telefoniczny fiskus? Jak oszuści podszywają się pod instytucje

Ludzie boją się Urzędu Skarbowego – i ktoś cynicznie to wykorzystuje. W ostatnich miesiącach rośnie liczba zgłoszeń o telefonach i SMS-ach, w których rozmówca przedstawia się jako „kontroler KAS”, „urzędnik z e-Urzędu Skarbowego”, „pracownik ZUS” czy „policjant współpracujący z fiskusem”. Schemat jest zawsze podobny: błyskawiczna presja, rzekome zaległości i link do „dopłaty kilku złotych”, który prowadzi wprost do wyłudzenia danych lub pieniędzy.

Redakcja przygląda się temu zjawisku wraz z zespołem Infonumer – serwisu specjalizującego się w weryfikacji numerów i analizie nadużyć telefonicznych.

Dlaczego to działa?

Podszywanie się pod instytucje publiczne gra na naszych nawykach i emocjach:

Strach przed sankcją („blokada konta”, „egzekucja”, „odsetki naliczane od dziś”).

(„blokada konta”, „egzekucja”, „odsetki naliczane od dziś”). Autorytet („mówi pani z Urzędu”, „tu Krajowa Administracja Skarbowa”).

(„mówi pani z Urzędu”, „tu Krajowa Administracja Skarbowa”). Presja czasu („ma pan 15 minut na weryfikację”).

Dla wielu osób sama wzmianka o „skarbówce” wyłącza czujność. Oszust nie musi znać naszych danych – wystarczy, że trafi na kogoś w biegu.

Najczęstsze scenariusze

1) „Dopłata 3,21 zł do pisma z e-Urzędu Skarbowego”

SMS z linkiem (często skróconym), rzekomo do szybkiej płatności. Kliknięcie prowadzi do fałszywej bramki bankowej lub prośby o kod BLIK.

2) „Weryfikacja NIP/PESEL przed kontrolą”

Telefon: rozmówca pyta o PESEL, numer dowodu, nazwę banku, a potem „przekierowuje” na „bezpieczną linię”. W tle – socjotechnika i zbieranie danych.

3) „Policja w porozumieniu z fiskusem”

Narracja: „pani pieniądze są zagrożone, bo oszust otworzył na panią działalność; proszę przelać środki na rachunek techniczny”. Wersja „na policjanta” łączy się tu z „na urząd”.

4) „ZUS/Urząd Miasta: błąd w numerze rachunku”

Pretekst administracyjny – „prosimy potwierdzić rachunek, bo zwrot podatku/świadczenie nie dojdzie”. Klik i… dane trafiają w niepowołane ręce.

Jak rozpoznać podszywkę – sygnały ostrzegawcze

Telefon z żądaniem poufnych danych: PESEL, numer dowodu, loginy, kody BLIK – prawdziwe instytucje tego telefonicznie nie weryfikują.

PESEL, numer dowodu, loginy, kody BLIK – prawdziwe instytucje tego telefonicznie nie weryfikują. Link w SMS-ie do „dopłaty groszowej”: skrócony adres, literówki w domenie, brak „gov.pl”.

skrócony adres, literówki w domenie, brak „gov.pl”. Presja czasu i groźby: rzekome kary „od zaraz”, blokady kont, konfiskata środków.

rzekome kary „od zaraz”, blokady kont, konfiskata środków. Prośba o zainstalowanie aplikacji/udostępnienie pulpitu: to czerwone światło.

to czerwone światło. „Oddzwonimy z tego samego numeru”: numer może być podrobiony (tzw. spoofing) i wyglądać wiarygodnie.

Uwaga: identyczny prefiks czy „+48” przed numerem nie są żadnym potwierdzeniem. Wyświetlany numer da się sfałszować.

Technicznie: czym jest spoofing numeru?

Caller ID spoofing to manipulacja prezentowanym numerem telefonu. Dzwoniący ustawia dowolny identyfikator wyświetlany u odbiorcy. To nie „magia”, lecz nadużycie rozwiązań telekomunikacyjnych, które pierwotnie ułatwiały trasowanie połączeń. Efekt: na ekranie widzimy np. „22 000 00 00 – Krajowa Administracja…”, choć w rzeczywistości połączenie idzie z zupełnie innej sieci, a często – z zagranicy.

Co robić, gdy dzwoni „fiskus”?

1) Przerwij presję – rozłącz się.

Urzędnik nie rozwiązuje spraw „w 10 minut przez telefon”. Masz prawo się rozłączyć.

2) Zweryfikuj numer niezależnie.

Sprawdź go w Infonumer ( Kliknij tutaj ) – zobacz opinie, zgłoszenia, czy numer występuje w kampaniach nadużyć.

– zobacz opinie, zgłoszenia, czy numer występuje w kampaniach nadużyć. Wejdź na oficjalną stronę instytucji (gov.pl), odszukaj urzędowy numer i oddzwoń tam. Nie używaj linków z SMS-a.

3) Nie klikaj w linki z SMS-ów.

Zwłaszcza skrócone adresy i takie, które nie kończą się na „.gov.pl”.

4) Nigdy nie podawaj haseł/kodów.

Urząd nie poprosi o kody BLIK, nie „przetestuje” przelewów i nie zażąda instalacji oprogramowania.

5) Zgłoś próbę oszustwa.

Zrób zrzut ekranu SMS-a, zapisz godzinę połączenia.

Zgłoszenie prześlij do CERT Polska / policji oraz dodaj opinię do numeru w Infonumer – pomoże to ostrzec innych.

Mini-wywiad: pytamy eksperta Infonumer

Redakcja: Co obecnie najczęściej widzicie w zgłoszeniach dotyczących „telefonicznego fiskusa”?

Piotr Ciszewski, analityk ds. bezpieczeństwa w Infonumer: Najpopularniejszy jest „mikroprzelew”: SMS o dopłatę rzędu 2–5 zł do „pisma z e-Urzędu”. Po kliknięciu ofiara trafia na fałszywą bramkę płatniczą. Drugi trend to rozmowy, w których „urzędnik” prosi o potwierdzenie danych „na szybko”, a potem przełącza na rzekomego „policjanta”. Widzimy też spoofowane połączenia, gdzie numer wygląda jak stołeczna infolinia.

Redakcja: Co doradzacie firmom i instytucjom, które chcą chronić swoich klientów?

P.K.: Jasna polityka kontaktu: nigdy nie prosimy o kody i nie wysyłamy linków do płatności – to trzeba komunikować wprost na stronie i w stopkach maili. Po drugie: publikować oficjalną listę numerów, którymi instytucja dzwoni, i umożliwić łatwą weryfikację w serwisach takich jak Infonumer. Po trzecie: szkolić pracowników z rozpoznawania prób podszywania.

Przykładowe fałszywe komunikaty (tak to wygląda w praktyce)

„ e-Urząd Skarbowy : dopłać 3,21 zł do pisma. Brak płatności = blokada konta. Link: e-urzad-skarbowy[.]info/…”

: dopłać do pisma. Brak płatności = blokada konta. Link: e-urzad-skarbowy[.]info/…” „Tu KAS , weryfikujemy Pana NIP przed kontrolą. Proszę podać PESEL i bank, w którym ma Pan konto.”

, weryfikujemy Pana NIP przed kontrolą. Proszę podać i bank, w którym ma Pan konto.” „Policja przy Urzędzie Skarbowym: środki na Pani rachunku są zagrożone. Dla bezpieczeństwa przeksięgujemy je na rachunek techniczny.”

Jeśli brzmienie komunikatu wymusza natychmiastową reakcję, to najpewniej socjotechnika.

Co mogą zrobić instytucje publiczne (i powinny)

Ujednolicić zasady kontaktu i komunikować je prostym językiem („Nigdy nie dzwonimy po kody BLIK”).

i komunikować je prostym językiem („Nigdy nie dzwonimy po kody BLIK”). Publikować oficjalne numery i dbać o ich łatwą weryfikację.

i dbać o ich łatwą weryfikację. Używać bezpiecznych domen i rezygnować z linków skróconych.

i rezygnować z linków skróconych. Wspierać listy ostrzeżeń i edukację użytkowników – im więcej zgłoszeń w zaufanych bazach, tym trudniej o masowe nadużycia.

Krótka checklista do odcięcia oszusta

Rozłącz się. Sprawdź numer w Infonumer. Sam znajdź oficjalny numer instytucji i oddzwoń. Nie podawaj kodów, haseł, danych logowania. Zgłoś incydent i ostrzeż innych (to naprawdę działa).

Na koniec: państwo bywa powolne, oszust – błyskawiczny. Dlatego podstawowa ochrona zaczyna się od Twojej procedury: chłodna głowa, weryfikacja numeru, zero klików w podejrzane linki. Infonumer pomaga w tym codziennie, gromadząc zgłoszenia i opinie o numerach oraz analizując wzorce nadużyć. Korzystaj z tych narzędzi – szczególnie wtedy, gdy po drugiej stronie „dzwoni fiskus”.

