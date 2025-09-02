Polacy nauczyli Włochów i Brazylijczyków, jak uczyć języków. Sukces Moose zaskoczył świat

Nie wzięli ani złotówki dotacji, nie prosili polityków o poparcie, nie zabiegali o medialny poklask. Po prostu robili swoje. Dziś polska szkoła językowa Moose działa na trzech kontynentach i zawstydza zagranicznych gigantów.
Polska szkoła językowa, która podbiła świat. Jak Moose bije zagranicznych gigantów i pokazuje, że polska jakość jest najlepsza
Od marzenia do imperium edukacyjnego
W połowie lat 90. Polska dopiero otwierała się na Zachód. Nauka języków była wtedy przepustką do kariery, wyjazdów i kontaktu z innym światem. Właśnie wtedy młody prawnik i poliglota, Marek Łoś, postanowił założyć szkołę językową Moose.
Nie był to jednak zwykły nauczyciel. Łoś miał za sobą solidne prawnicze wykształcenie, specjalizację z prawa międzynarodowego, a także dogłębną znajomość prawa włoskiego i brazylijskiego. Mówił biegle sześcioma językami, więc doskonale wiedział, jak naprawdę uczy się języków i co nie działa w tradycyjnych metodach.
Kilka lat później dołączył do niego Grzegorz Kuzyk, ekspert od HR i rynków finansowych. Razem stworzyli duet, który po trzech dekadach doprowadził do tego, że Moose to dziś 150 oddziałów, 1500 lektorów i działalność na trzech kontynentach.
Bez dotacji, bez polityków, bez poklasku mediów
Na tle wielu polskich firm Moose wyróżniało się jedną zasadą: zawsze robili wszystko sami. Nie szukali dofinansowań z budżetu, nie ustawiali się w kolejkach po unijne granty, nie chodzili do polityków po poparcie.
Nie zabiegali też o przychylność mediów, które częściej zachwycały się kolejną zagraniczną fabryką otwartą w Polsce niż polskim biznesem rozwijającym się za granicą. Podczas gdy inni budowali PR, Moose budowało realne struktury. Robili swoje – krok po kroku, bez wsparcia, za to z żelazną konsekwencją.
Nauka tam, gdzie uczeń chce
Od początku Moose stawiało na elastyczność:
- zajęcia w domu,
- kursy w firmach,
- lekcje online,
- oraz naukę w salkach Moose.
Dzięki temu każdy kursant mógł uczyć się w miejscu i w formie najlepiej dopasowanej do swojego życia.
Rzym – uczciwość kontra szara strefa
Wejście do Rzymu było momentem przełomowym. Na tamtejszym rynku 99% lektorów pracuje na czarno. To praktyka powszechna, od lat akceptowana.
Moose odrzuciło ten model. Od pierwszego dnia zatrudniało legalnie, płaciło składki, podpisywało umowy. Oznaczało to ogromne koszty i straty w pierwszych miesiącach. Ale to właśnie ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę.
Dziś w Rzymie Moose jest synonimem solidności i jakości, a do szkoły klienci walą drzwiami i oknami.
Brazylia – egzotyczny rynek, polski sukces
Podobnie było w Brazylii. Początkowo eksperci pukali się w głowę: – „Polska szkoła w Ameryce Południowej? Przecież to absurd”.
Kilka miesięcy później Moose było już rozpoznawalną marką w São Paulo i Fortalezie. Brazylijskie media pisały, że polska szkoła „przewyższa standardy, do których przywykliśmy”. Uczciwość wobec lektorów i skuteczność nauczania przyciągnęły zarówno rodziny, jak i korporacje.
Od outsidera do bohatera gazet
Dziś Moose to przykład polskiej marki, o której piszą największe gazety we Włoszech i Brazylii. Jeszcze niedawno uchodziło za „egzotyczny eksperyment”, dziś jest symbolem jakości i skuteczności.
Dlaczego Moose wygrywa?
- Liderzy z unikalnymi kompetencjami – Marek Łoś (prawnik, poliglota, ekspert prawa międzynarodowego) i Grzegorz Kuzyk (specjalista HR i finansów).
- Metodyka – praktyczna, nastawiona na komunikację.
- Elastyczność – dom, firma, online i sale Moose.
- Uczciwość – zawsze legalne zatrudnienie, wbrew branżowym standardom.
- Niezależność – żadnych dotacji, żadnych politycznych protektorów, żadnych medialnych fajerwerków.
- Cena – niższa niż u konkurencji, przy znacznie wyższej jakości.
Lekcja dla Polski
Historia Moose to dowód, że polska marka może wejść na globalny rynek i wygrać – nie dzięki dotacjom, nie dzięki politykom, nie dzięki medialnym kampaniom, ale dzięki uczciwości, jakości i ciężkiej pracy.
Kiedyś w Rzymie i São Paulo pukano się w głowę. Dziś Moose jest symbolem skuteczności i inspiracją dla polskich przedsiębiorców.
Więcej o Moose i jej ofercie można przeczytać na stronie Moose Centrum Języków Obcych.