Cena 1 kWh prądu w Polsce

Ile naprawdę kosztuje 1 kWh prądu w 2025 r. i z czego ten koszt się bierze? W tym praktycznym opracowaniu wyjaśniamy aktualne stawki (z limitem ceny do 31.12.2025 r.), różnice między ceną energii a dystrybucją oraz podpowiadamy, jak samodzielnie policzyć i obniżyć swój rachunek za prąd.

Cena prądu w Polsce w 2025 r.: ile kosztuje 1 kWh i od czego zależy

Ile wynosi cena 1 kWh dla gospodarstw domowych (taryfy G)?

W tym roku obowiązuje mechanizm ograniczenia maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Maksymalna cena energii (sprzedaży energii czynnej) wynosi 0,50 zł/kWh netto, czyli 0,6212 zł/kWh brutto. To pułap stosowany przez sprzedawców niezależnie od zużycia. Do tej kwoty dochodzą opłaty dystrybucyjne (zmienne i stałe), podatki oraz opłaty regulacyjne – dlatego „na rachunku” całkowity koszt 1 kWh bywa wyższy niż sama cena energii. W praktyce, przy typowych stawkach dystrybucyjnych, łączny koszt 1 kWh najczęściej mieści się w pobliżu przedziału 1,06 do 1,19 zł/kWh brutto, zależnie od sprzedawcy, operatora sieci i taryfy (G11 vs. G12/G12w).

Co składa się na rachunek: energia, dystrybucja i opłaty regulacyjne

Sprzedaż energii – to potocznie zwana „cena prądu” objęta limitem do 0,6212 zł/kWh brutto do końca roku w grupach G. Dystrybucja – opłaty za korzystanie z sieci (zmienne za kWh oraz stałe miesięczne). Różnią się między operatorami i wpływają na całkowity koszt 1 kWh. Podatki i opłaty regulacyjne – m.in. akcyza, opłata OZE/kogeneracyjna oraz opłata mocowa.

W I połowie 2025 r. pobór opłaty mocowej był czasowo zawieszony, ale od 1 lipca 2025 r. wrócił na rachunki. Stawka opłaty mocowej dla gospodarstw domowych zależy od rocznego zużycia energii (widełki kilku–kilkunastu zł miesięcznie netto). Efekt: nawet przy niezmienionej cenie energii, powrót opłaty mocowej od lipca zwiększył miesięczny rachunek.

Cena prądu dla firm i instytucji: inne zasady niż dla gospodarstw domowych

Od 2025 r. nie ma powszechnego limitu ceny energii dla wszystkich przedsiębiorstw. Czasowo obowiązywały odrębne mechanizmy dla wybranych podmiotów (np. jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów wrażliwych) – w ich przypadku w I kwartale 2025 r. stosowano maksymalną cenę energii na poziomie 0,6980 zł/kWh netto z akcyzą. Poza takimi wyjątkami firmy rozliczają się według stawek, które wynikają z zawartych umów. Dlatego w ofertach biznesowych całkowity koszt 1 kWh (sprzedaż + dystrybucja + opłaty) może być wyraźnie wyższy niż w grupach G. Zależy to od profilu zużycia i sposobu zakupu energii (taryfa vs. kontrakt wolnorynkowy).

Jak policzyć własny koszt 1 kWh i jak go obniżyć

Krok 1 – odczytaj elementy z faktury. Zwróć uwagę na:

stawkę energii (sprzedaż), zmienne stawki dystrybucji (za kWh), opłaty stałe (miesięczne), opłaty regulacyjne i podatki.

Jeśli masz taryfę dwustrefową (G12/G12w), zanotuj godziny tańszej/droższej strefy i swoje zużycie w każdej z nich.

Krok 2 – przelicz do wspólnego mianownika. Całkowity koszt 1 kWh w danym cyklu to: (koszt energii + koszt dystrybucji zmiennej + proporcjonalny udział opłat stałych i regulacyjnych) / zużycie (kWh). Przy taryfach dwustrefowych policz oddzielnie średni koszt w strefie dziennej i nocnej lub uśrednij wg faktycznego profilu zużycia.

Krok 3 – obniż rachunek.

Optymalizacja taryfy i sprzedawcy. Jeśli większość zużycia przypada poza szczytem, rozważ zmianę grupy taryfowej z G11 na G12/G12w. Spróbuj pilnować zużycia prądu przez AGD, ładowanie EV, bojler pod godziny tańszej strefy. Porównuj oferty – różnice w koszcie zakupu 1 kWh energii czynnej robią realną różnicę na rachunku.

Zużycie pod kontrolą. Inteligentne liczniki, listwy i wtyczki pomiarowe, audyt energochłonnych urządzeń (lodówka, pompa ciepła, bojler, akwarystyka). Wymiana źródeł światła na LED i dbanie o klasę energetyczną sprzętu.

Autoprodukcja i elastyczność. Fotowoltaika (on-grid/hybryda), magazyn energii, grzanie wody nadwyżkami PV, tryby ECO w pompach ciepła. W firmie – profilowanie mocy i godzin pracy, a w większej skali także programy DSR.

Przegląd instalacji. Zbyt niska/maksymalna moc umowna generuje zbędne koszty.

