Czym jest maślan sodu i dlaczego się go stosuje?

Prawidłowe funkcjonowanie jelit jest niezwykle istotne dla utrzymania w zdrowiu całego organizmu. Dlatego w ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się substancje, które mają działanie wspierające układ pokarmowy. Jedną z nich jest maślan sodu. Co musisz o nim wiedzieć?

Maślan sodu a kwas masłowy – co różni te substancje?

Kwas masłowy jest naturalnym produktem fermentacji niestrawionych węglowodanów – błonnika pokarmowego. Powstaje w jelitach, gdzie pełni ważne funkcje, np. jest głównym źródłem energii dla kolonocytów – komórek nabłonka jelita grubego. Ma też ogromne znaczenie dla funkcjonowania jelit – wspiera procesy regeneracyjne i wzrost prawidłowej flory bakteryjnej.

Jednak kwas masłowy jest substancją nietrwałą, dlatego w suplementach stosuje się jego stabilniejsze formy np. Maślan Sodu SR Forte od Essensey. W tej formule maślan sodu jest uwalniany dłużej.

Po co stosuje się maślan sodu?

Niski poziom kwasu masłowego jest obserwowany u osób, które doświadczają różnych problemów ze strony układu pokarmowego. Dlatego suplementację maślanu sodu warto rozważać w następujących schorzeniach:

W zespole jelita drażliwego – jest to dość często spotykany problem, u podstaw którego leżą zaburzenia na osi mózg–jelito–mikrobiota. Jak działa maślan sodu w takim przypadku? Reguluje motorykę przewodu pokarmowego, co sprzyja zmniejszeniu dolegliwości, poprawia funkcjonowanie bariery jelitowej oraz przywraca właściwy skład mikrobioty.

– jest to dość często spotykany problem, u podstaw którego leżą zaburzenia na osi mózg–jelito–mikrobiota. Jak działa maślan sodu w takim przypadku? Reguluje motorykę przewodu pokarmowego, co sprzyja zmniejszeniu dolegliwości, poprawia funkcjonowanie bariery jelitowej oraz przywraca właściwy skład mikrobioty. Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego – u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit również stosuje się maślan sodu w celu zminimalizowania objawów oraz wsparcia regeneracji jelit.

i wrzodziejące zapalenie jelita grubego – u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit również stosuje się maślan sodu w celu zminimalizowania objawów oraz wsparcia regeneracji jelit. Biegunki infekcyjne i poantybiotykowe – maślan zwiększa wchłanianie wody i elektrolitów, przez co pomaga zapobiegać odwodnieniu.

– maślan zwiększa wchłanianie wody i elektrolitów, przez co pomaga zapobiegać odwodnieniu. Choroba uchyłkowa jelita grubego – w tej chorobie, której podłożem jest m.in. niedobór błonnika w diecie i zaburzenia mikroflory, maślan sodu wspomaga regenerację błony śluzowej, łagodzi stan zapalny i ogranicza objawy, takie jak ból czy zaburzenia wypróżnień.

– w tej chorobie, której podłożem jest m.in. niedobór błonnika w diecie i zaburzenia mikroflory, maślan sodu wspomaga regenerację błony śluzowej, łagodzi stan zapalny i ogranicza objawy, takie jak ból czy zaburzenia wypróżnień. Maślan sodu jest także substancją o potencjale antynowotworowym. Takie działanie wynika z kilku mechanizmów, wśród których warto wymienić np. hamowanie niekontrolowanych podziałów komórkowych oraz promowanie apoptozy (czyli zaprogramowanej śmierci komórki). Dzięki temu ograniczone zostaje ryzyko powstawania nieprawidłowych komórek, które mogą być początkiem rozwoju nowotworu.

Warto dodać, że coraz więcej badań wskazuje także na możliwe działanie pozajelitowe – poprawę metabolizmu lipidów, redukcję insulinooporności oraz działanie kardioprotekcyjne.

Podsumowanie

Maślan sodu to substancja o szerokim spektrum działania, która wspiera zdrowie jelit na wielu płaszczyznach – od poprawy funkcji bariery śluzówkowej, przez łagodzenie stanów zapalnych, aż po potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Dzięki nowoczesnym formom suplementacji może być skutecznie wykorzystywany w terapii wspomagającej liczne schorzenia przewodu pokarmowego.