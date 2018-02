Zapadła ważna decyzja. Wiemy kiedy zostanie otwarta ambasada USA w Jerozolimie

Departament Stanu USA potwierdził wcześniejsze zapowiedzi prezydenta Trumpa o przeniesieniu wbrew protestom Palestyńczyków ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Będzie miało ono miało miejsce w maju, w 70 rocznicę powstania państwa Izrael.

Proces przeniesienia ambasady USA do Jerozolimy został przyspieszony przez władze amerykańskie. Jak donosi „The Times” decyzja ta została podjęta pod wpływem naciksów ze strony Davida Friedmana, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Izraelu.

W wydanym przez Departament Stanu specjalnym komunikacie poinformowano, że w obiekcie należącym do USA w jerozolimskim kompleksie Arnona zostanie wygospodarowane pomieszczenie przeznaczone dla ambasadora i jego personelu. Jednocześnie ruszą prace w celu znalezienia odpowiedniej lokalizacji, gdzie zostanie wybudowany gmach ambasady.

„The Times" poinformował również, że Biały Dom rozważa przyjęcie dotacji od miliardera Sheldona Adelsona na budowę ambasady w Jerozolimie. Adelson jest właścicielem sieci kasyn. Od lat aktywnie wspiera Republikanów. Jest jednym z największych darczyńców tej partii w Ameryce. Prawnicy sprawdzają, czy przyjęcie datku nie będzie kolidowało w żaden sposób z prawem.

Rząd Izraela nie ukrywa satysfakcji w związku z decyzją władz Stanów Zjednoczonych.

Nie mogło być większego prezentu na 70 rocznicę powstania państwa Izrael – Napisał na Twitterze Yisrael Katz, minister transportu i szef wywiadu.

Z kolei władze palestyńskie nie kryją swojgo oburzenia i ostrzegają, że dezycja może rozbudzić kolejne niepokoje w zaognionym regionie. Palestyńczycy upatrują we Wschodniej Jerozolimie przyszłą stolicę swojego państwa.

Jest to krok nie do zaakceptowania. Żadne jednostronne posunięcie nie daje prawa do powtórzenia tego kroku przez innych, będzie również przeszkodą do zaprowadzenia pokoju w regionie – stwierdził rzecznik prezydenta Autonomii Palestyńskiej, Mahmuda Abbasa.

Przedstawiciel terrorystycznego Hamasu w Gazie oświadczył, że decyzja Amerykanów będzie równoznaczna z wypowiedzeniem wojny światowi arabskiemu i muzułmańskiemu. Radził, by Ameryka przemyślała ponownie swoją decyzję.

