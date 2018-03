Brudziński ostro o Nergalu. „Niech do tego penisa przyklei sobie gwiazdę Dawida, jak jest taki kozak” [VIDEO]

Wicemarszałek Sejmu i szef MSWiA Joachim Brudziński odniósł się do prowokacji dokonanej przez muzyka Adama „Nergala” Darskiego. Ten na Dzień Kobiet opublikował skandaliczny film, gdzie zamiast do mikrofonu śpiewał do penisa z przyczepionym krucyfiksem. Minister zasugerował, aby zamiast figury Jezusa Nergal przykleił do penisa wizerunek Mahometa lub gwiazdę Dawida.

Skandaliczne nagranie wywołało burzę wśród internautów i polityków. Emocjonalnie zareagował m.in. jeden z najważniejszych polityków w PiS, Joachim Brudziński.

-„Zachowanie Nergala (niech przyklei gwiazdę Dawida albo wizerunek Mahometa jak taki „kozak”) jest takie, jakie całe te nasze żałosne lewackie „elyty”. – napisał na Twitterze.

-„Pluć na chrześcijańskie symbole mogą bezkarnie, bo sądy i ks.Boniecki z bp Pieronkiem zawsze wezmą ich w obronę. Do czasu!” – napisał na swoim Twitterze 9 marca wicemarszałek Sejmu.

Kontrowersyjny Adam „Nergal” Darski widocznie po rozstaniu z Dodą ma problemy z popularnością i dlatego postanowił zwrócić na siebie uwagę skandalicznym nagraniem.

Prowokacja Nergala nie umknęła też uwadze posła PiS Dominika Tarczyńskiego, który postanowił zareagować bardzo zdecydowanie. Taki wpis zamieścił na Twitterze:

Pomogłem Decpitated wyjść z więzienia bo byli niewinni. Pomogę Nergalowi pójść do więzienia bo jest żałosnym zerem które łamie prawo. Nie chodzi o poglądy polityczne, wyznanie czy różne wrażliwości. Chodzi o przekroczoną granicę. Jutro składam zawiadomienie do prokuratury.

Poniżej żałosne nagranie Nergala.

