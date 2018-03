Poseł Kukiz’15 spotkał się z liderem Hezbollahu. Ugrupowanie odcina się: „Nie było to uzgodnione z władzami klubu”

Spotkanie posła Kukiz’15 Pawła Skuteckiego z liderem Hezbollahu Mohammadem Raadem nie było uzgodnione z władzami klubu; będziemy na ten temat rozmawiać na posiedzeniu klubu i prezydium – poinformował PAP rzecznik dyscyplinarny klubu Kukiz’15 Tomasz Jaskóła.

O swym spotkaniu z przedstawicielem Hezbollahu Skutecki poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych.

„Ogromnie pozytywne spotkanie z Mohammadem Raad, liderem ugrupowania Hezbollah. Warto rozmawiać, osobiście skonfrontować mity z rzeczywistością. Siedziba Hezbollahu jest słabiej (albo dyskretniej!) chroniona niż pewne biuro na Nowogrodzkiej. Sporo konkretnych deklaracji, dużo dobrej chemii. Na moje ręce cała ekipa otrzymała ostatni medal Hezbollahu” – napisał Skutecki na Facebooku.

Mohammad Raad to deputowany libańskiego Zgromadzenia Narodowego, członek władz Hezbollahu i przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii.

Na Twitterze Skutecki poinformował, że spotkał się także z prezydentem Libanu Michelem Aounem.

Jaskóła zaprzeczył w rozmowie z PAP, jakoby spotkanie Skuteckiego z Raadem było uzgodnione z władzami klubu. „Nie był to wyjazd stricte w jakikolwiek sposób polecony przez klub, wynika to z działalności zespołu parlamentarnego posła Skuteckiego i jego działalności poselskiej” – powiedział.

Jak podkreślił, Skutecki jest twórcą zespołu parlamentarnego ds. różnic kulturowych i „bardzo mocno działa i pracuje na terenie Bliskiego Wschodu”.

„Będziemy natomiast oczywiście na ten temat rozmawiać w klubie na najbliższym posiedzeniu” – zapowiedział rzecznik dyscyplinarny klubu Kukiz’15.

Jaskóła poinformował, że sprawą spotkania Skuteckiego z Raadem zajmie się także prezydium klubu na najbliższym posiedzeniu 20 marca.

„Oczywiście spotkanie z przedstawicielem Hezbollahu nie jest szczęśliwe z punktu widzenia tego, czym Hezbollah się zajmował i zajmuje” – ocenił poseł. „Będziemy analizować tę sytuację” – dodał Jaskóła.

Najciekawsze że moje spotkanie z prezydentem Libanu przechodzi bez echa, ale z liderem Hezbollahu wywołuje ciarki u posła, którego rodzina zmieniła nazwisko :) Będzie licytacja na liczbę ofiar? — Paweł Skutecki (@Pawel_Skutecki) March 12, 2018

Hezbollah jest organizacją zbrojną, ale też partią należącą do koalicji rządzącej w Libanie. Ideologia Hezbollahu jest antyizraelska i antyzachodnia. Przedstawiony w 1985 r. manifest Hezbollahu zakładał m.in.: ustanowienie w Libanie republiki islamskiej na wzór Iranu; doprowadzenie do wycofania się z terytorium Libanu sił ONZ, głównie amerykańskich i francuskich; zwalczanie wszelkich wpływów świata zachodniego; doprowadzenie do wycofania się wojsk izraelskich, następnie zniszczenie państwa Izrael.

Hezbollah, podobnie jak radykalny palestyński Hamas, wspiera i dozbraja Iran. Część krajów, w tym m.in. Stany Zjednoczone, Izrael i Wielką Brytanię uznają Hezbollah za organizację terrorystyczną. Liderem ugrupowania jest Hasan Nasrallah. (PAP)