Nakaz aresztowania córki króla Arabii Saudyjskiej! Wszystko przez słowa o hydrauliku

Francuska policja wydała nakaz aresztowania saudyjskiej księżniczki, Hassy bint Salman, córki saudyjskiego króla, Salmana ibn Abd al-Aziza Al Su’uda oraz siostry następcy tronu, 32-letniego księcia Muhammada ibn Salmana. Jest ona podejrzewana o zlecenie pobicia swojemu ochroniarzowi.

Jak informuje „New York Times”, nakaz aresztowania został wydany w grudniu ubiegłego roku jednak dopiero w tym tygodniu został odnotowany przez francuskie media. Do zdarzania o którym mowa jest w nakazie miał mieć miejsce niemal 18 miesięcy temu w mieszkaniu księżniczki we Francji.

Hydraulik pracujący w posiadłości królewskiej córki wykonał zdjęcia pomieszczeń przed remontem, by po zakończeniu pracy wszystko ustawić na swoim miejscu. Decyzja ta jednak nie przypadła do gustu księżniczce, która natychmiast wezwała swojego ochroniarza.

Ten pies musi zostać zabity. On nie zasługuje na życie – miała oznajmić. Z opisu zdarzenia w nakazie wynika, że ochroniarz miał chwycić hydraulika i uderzyć go w głowę. Według „New York Times’a”, ochroniarz związał ręce hydraulika, kazał mu klęknąć na kolanach i całować nogi Hassy.

Po tym niebezpiecznym incydencie hydraulik natychmiast zgłosił się na policję. Wszczęto śledztwo. Miesiąc po całym zdarzeniu ochroniarz usłyszał zarzuty dokonania aktu przemocy z użyciem broni, kradzież i groźby. Adwokat księżniczki twierdził w rozmowie z„Le Parisien”, że Hassa bint Salman była przekonana, że hydraulik robi zdjęcia po to, by trafiły do mediów. Przed przybyciem ochroniarza sama próbowała wyrwać mężczyźnie telefon.

