Tak się tłumaczy Magda Gessler. Na kurtce miała komunistyczny sierp i młot. Internauci sprawili jej łomot

Magda Gessler w jednym z odcinków „Kuchennych rewolucji” wystąpiła w kurtce z komunistycznym symbolem. Internauci sprawili jej „łomot”.

Nie wiadomo dlaczego popularna restauratorka założyła kurtkę z symbolem komunizmu. Trudno sądzić, żeby była zwolenniczką tego systemu i tej ideologii.

Prawdopodobnie założyła ją po to, żeby na chwilę zabłysnąć. Tak robią celebryci. Zrobić coś, powiedzieć byle co, ale żeby o mnie mówiono.

Po reakcjach internautów Magda Gessler wytłumaczyła się w zabawny sposób, że nie widziała symbolu, który zresztą zajmował więcej niż połowę jej pleców.

Jeden z fanów zwrócił się do niej: „Powinna Pani przeprosić jak najszybciej i potępić ustrój komunistyczny za włożenie tego ubrania z symbolem komunistycznym, sierpem i młotem, to podlega karze do dwóch lat”

Magda Gessler na swoim facebooku odpisała: „Nigdy nie byłam za żadnym systemem totalitarnym. Walczyłam przeciwko niemu od 14 roku życia rozwieszając plakaty antyrządowe… Kurtka jest karykaturą tego znaku. To i tak był przypadek, bo tempo pracy nie pozwala obserwować moich pleców. Symbol był przekreślony. Nieważne, nikt nie miał takiej intencji. Walczę codziennie z komuna i jej pozostałościami na talerzu tego nie słyszycie… ;(((???!!!!!! Trzeba uważniej słuchać moich tekstów. Są mocno krytykujące system, który wykończył kulturę jedzenia. Komuna zabiła wielką polską kuchnię, a ja odtwarzam ją na nowo… od 27 lat”.

Pani Gessler może mieć kłopoty. Za propagowanie komunistycznego ustroju grozi do 2 lat więzienia.