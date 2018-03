Korwin-Mikke: Takie drobne wyjaśnienia

Parę dni temu napisałem na swojej stronie panazuckerbergowego FaceBooka tekst rocznicowy:

Dzisiaj w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętamy o żołnierzach, którzy po II wojnie światowej walczyli z komunistycznym okupantem Polski. Walczyli po amnestii, walczyli po śmierci Stalina, a ostatni z nich poległ dopiero w 1963 roku. Ilekroć wchodziłem do budynku Parlamentu Europejskiego przez bramę z napisem „ALTIERO SPINELLI”, powtarzałem sobie ich zawołanie: „Precz z komunizmem; Śmierć komunistom!”.

Tym ludziom należy się nasza pamięć właśnie dlatego, że przez lata w ogóle o nich nie mówiono. Trzeba o nich pamiętać – z całą świadomością, że PiS cynicznie wykorzystuje Ich nazwiska, kłamiąc przy tym bezczelnie.

Były to postacie bohaterskie – i tragiczne. Początkowo walczyło momentami ponad 100 tys. ludzi! Choć kierownictwo kazało przyjmować amnestię i samo się ujawniało – oni walczyli. Zginęło ich prawie 10 tys. Na ogół leżą w bezimiennych mogiłach.

Po reformie rolnej, po umocnieniu się władzy sowieckiej ludność przestała ich popierać – przede wszystkim karmić. Zaczęli więc dla dobra Sprawy rabować, często gwałcić, czasem mordować pachołków reżymu (lub takich, których za pachołków uważali). Stracili wtedy poparcie całkowicie. Zresztą pozostało ich wtedy kilkunastu.

Warto zauważyć, że niektórzy tak nienawidzili socjalizmu, że nawet po odzyskaniu niepodległości w Październiku 1956 roku, gdy w Polsce trwała euforia, gdy śp. Stefan kard. Wyszyński błogosławił śp. Władysława Gomułkę – Oni walczyli. W marcu 1957 roku zginął w walce Stanisław Marchewka ps. „Ryba”, 31 grudnia 1961 roku został aresztowany Andrzej Kiszka ps. „Dąb”, wreszcie w 1963 roku Józef Franczak ps. „Lalek”. Kto wie, czy w miarę rozwoju POPiS-owego socjalizmu nie trzeba będzie pójść w Ich ślady?…

Trzeba pamiętać, że fałszowanie historii miało drugie dno. Po 1956 roku bez wielkiego rozgłosu ujawniono, że w Referendum większość głosowała za PSL-em: „2 x TAK, 1 x NIE”. Jednak dopiero po faktycznym zbrojnym obaleniu władzy PZPR (rządzące marionetki z obozu „II Solidarności” nie ujawniają, że 13 grudnia 1981 r. internowane zostało całe kierownictwo PZPR, ze śp. tow. Edwardem Gierkiem na czele!) też bez rozgłosu ujawniono, że 25% głosowało „1 x TAK, 2 x NIE”, a 10% „3 x NIE” – odżegnując się nawet od przejęcia Ziem Zachodnich!

Ci ludzie poświęcili życie, walcząc z socjalizmem.

Cześć ich pamięci!

Po czym zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem sam nie zajmuję się fałszowaniem historii. Bo przecież śp. Józef Franczak po 1956 roku został sam – i Jego walka niespecjalnie władzy ludowej przeszkadzała. Był to tylko symbol.

Ale symbole są ważne!

Natomiast śp. Andrzej Kiszka (który szczęśliwie dożył 2017 roku) odsiedział dziewięć lat – wyrok, jak na owe czasy, niewielki – ale trzeba wziąć pod uwagę, że też głównie ukrywał się. Zresztą chyba dobrze, że już nikogo nie zabijał – bo co by to dało? W jakiejś normalnej dyktaturze zostałby skazany i natychmiast przez dyktatora wypuszczony z uzasadnieniem, że sześć lat mieszkania w ziemiance było dostateczną karą…

Niestety komuniści nie mieli poczucia humoru.

Ponieważ historia jest mocno zakłamana, pewnego wyjaśnienia na serio wymagają dwa zwroty:

1) „Nawet po odzyskaniu niepodległości w Październiku 1956 roku, gdy w Polsce trwała euforia…”.

Jestem żywym świadkiem, że radość w 1956 roku z odzyskania niepodległości była 10 razy większa niż po sterowanym zastąpieniu w 1989 roku reżymu odchodzącego powoli od socjalizmu – innym (akurat do socjalizmu wracającym, ale z tego mało kto zdawał sobie wtedy sprawę!). Jednak ludzie czuli, że coś tu nie jest tak…

Z całym naciskiem powtarzam, że „demoludy” były niepodległe (w odróżnieniu od III RP, która suwerenność oddała do Brukseli w 2009 r.). Śp. Józef Broz ps. „Tito” urządził proces „agentów KomInternu” (czyli sowieckich) i zaczął budować coś na kształt eurosocjalizmu, Czecho-Słowacja otwarcie głosiła: „Pozawieszamy Czerwone Gwiazdy na każdej stodole – ale politykę gospodarczą będziemy prowadzić swoją!”. Chiny, Rumunia i Albania otwarcie sprzeciwiały się Moskwie – budując jeszcze gorszy socjalizm niż w Sowietach. Węgry postąpiły odwrotnie: ogłosiły zerwanie z socjalizmem (gdyby nie były niepodległe, nie mogłyby tego zrobić!) – co skończyło się zbrojną interwencją, bo wtedy walka o socjalizm była

priorytetem absolutnym. Po śmierci Breżniewa już nie…

PRL oficjalnie jednak udzielała wtedy Węgrom pomocy – tylko humanitarnej. Mawiano wtedy: „Węgrzy zachowali się jak Polacy, Polacy jak Czesi, a Czesi… jak świnie” (Czesi wezwali Sowiety do obalenia antysocjalistycznego reżymu w Budapeszcie).

Polska była szczególnie nasycona sowiecką agenturą – ale podstawowym powodem, dla którego nie obalano reżymu, było nie to – i nie to, że Gomułka zdawał sobie sprawę, że tylko poparcie Moskwy gwarantuje mu utrzymanie władzy (do 1960 roku miał ogromne, autentyczne poparcie ludności!) – ale to, co otwarcie powiedział mu w 1956 śp. Mykita Chruszczow: „Jak się wyłamiecie – zawieramy braterski sojusz z Niemcami, oddajemy im NRD i… Wasze Ziemie Zachodnie!”.

2) „Jednak dopiero po faktycznym zbrojnym obaleniu władzy PZPR (rządzące marionetki z obozu „II Solidarności” nie ujawniają, że 13 grudnia 1981 roku internowane zostało całe kierownictwo PZPR, ze śp. tow. Edwardem Gierkiem na czele!)”.

W absolutnie powszechnym przekonaniu zamach stanu śp. gen. Wojciecha Jaruzelskiego był przeprowadzony „w celu umocnienia władzy komunistycznej”. Tymczasem od tego czasu rządziła nie PZPR, tylko junta wojskowa zwana „Wojskową Radą Ocalenia Narodowego”, a PZPR służyła jako fasada. P. Generał zamierzał nawet ją rozwiązać. Jednak sprzeciwiał się temu nie tylko Kreml (któremu nie było jeszcze bezpiecznie się sprzeciwiać), ale i inne „demoludy”, z Jugosławią włącznie, którym zależało na utrzymaniu fasady. Zburzenie jej w jednym kraju mogłoby spowodować zadawanie niewygodnych pytań w innych.

Przy okazji: słyszałem pogłoski, że niektórzy sowieccy wojskowi sprzyjali zamachowi gen. Jaruzelskiego, traktując go jako próbę generalną przed podobnym obaleniem skorumpowanego i nieudolnego reżymu śp. Leonida Breżniewa! Ten z kolei potraktował to jako ostrzeżenie – i nazbyt porywczych generałów odsunął przezornie na boczne tory…

