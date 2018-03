PROGNOZA POGODY: Już jutro kalendarzowa wiosna, ale zima dalej nie odpuszcza

We wtorek temperatura maksymalna od -5 st. na Podhalu i -4 st., -3 st. na Podkarpaciu do 5 st. w Wielkopolsce. Wiatr przeważnie słaby lub umiarkowany, północny, tylko nad morzem miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, północny i północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie z rozpogodzeniami. Okresami słabe opady śniegu, na ogół jednostajne, jedynie na Pomorzu i Warmii przelotne. Temperatura minimalna od -7 st. na południu i na północnym wschodzie kraju, około -6 st., -4 st. na zachodzie, w centrum i na wschodzie do -1 st. nad morzem. Najchłodniej, około -10 st. w kotlinach sudeckich oraz karpackich. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie się wahać.

W środę w kraju zachmurzenie na ogół umiarkowane lub przejściowo duże. Na południu i wschodzie lokalnie słabe, przelotne opady śniegu, pod wieczór na północy Pomorza przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -3 st. na Podhalu i w rejonie Bieszczadów, do 5 st. miejscami na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i północnym wschodzie okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -4 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

(PAP)