Youtuber skazany za filmik z hajlującym psem. „To czarny dzień dla wolności słowa” [VIDEO]

Mark Meechan został uznany przez sąd za winnego szerzenia nienawiści i rasizm. Znany w Wielkiej Brytanii youtuber nauczył psa swej narzeczonej nazistowskiego pozdrowienia czyli „hajlowania” łapką. Nagranie z występów zwierzaka trafiło do sieci.

Trzy miliony osób widziało na YouTubie filmik z psem reagującym na hasło „Żydzi do gazu” i „Sieg Heil”. Zwierzak na te komendy podnosi łapę w nazistowskim pozdrowieniu. Autorem nagrania jest niejaki Mark Meechan, znany w Wielkiej Brytanii youtuber. Teraz sąd uznał go winnym szerzenia nienawiści rasowej.

Brytyjczyk bronił się twierdząc, że to był tylko żart, którym chciał dopiec swej narzeczonej. Sąd uznał, że Meechan specjalnie opublikował nagranie, by przyciągnąć uwagę internautów do innych zamieszczanych przez niego treści.

W uzasadnieniu orzeczenia sąd stwierdził iż „Oskarżony jest niewątpliwie inteligentnym i elokwentnym człowiekiem. Oskarżony wiedział, że jego film jest gorszący i wiedział dlaczego jest obraźliwy. Mimo to nakręcił antysemickie wideo, wiedząc, że obrazi i dotknie wielu Żydów”

Nie do końca podzielamy opinię sądu. Według nas może i jest tam jakoś inteligentny, ale jest też zwykłym kretynem, o czym świadczy choćby to, że narobił sobie dziur w obliczu. Jest też dość podłym człowiekiem, który dla żartu, pieniędzy i popularności zrobi każdą wstrętną rzecz.

Tym niemniej przychylamy się do opinii tego kretyna i podleca, który po usłyszeniu wyroku stwierdził, iż to „czarny dzień dla wolności słowa i wolności wypowiadania się”. Ostrzegł też, że odtąd wszyscy komicy w Wielkiej Brytanii będą musieli bardzo uważać opowiadając dowcipy.

O wysokości kary sąd zadecyduje w przyszłym miesiącu.

