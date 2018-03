16-latka spoliczkowała izraelskiego żołnierza. Poszła na ugodę i idzie do więzienia [VIDEO Z ZAJŚCIA]

Z Izraelem nie ma żartów. Palestynka Ahed Tamimi, walcząca o autonomię swojego kraju, przystała na ugodę zaproponowaną przez sąd. Groziło jej nawet 10 lat więzienia. „Nie ma sprawiedliwości pod okupacją” – mówiła wczoraj nastolatka.

Wczoraj palestyńska nastolatka Ahed Tamimi została skazana przez sąd wojskowy na osiem miesięcy więzienia za spoliczkowanie izraelskiego żołnierza. Po rozprawie powiedziała na głos: „Nie ma sprawiedliwości pod okupacją”.

Czytaj też: W sieci wielkie oburzenie. Ojciec wziął dwuletnią córkę na ręce i skoczył w przepaść na linie [VIDEO]

O całej sprawie zrobiło się głośno, gdy do sieci wyciekło nagranie gdzie 16-letnia Ahed Tamimi próbowała zmusić do odejścia sprzed jej domu dwóch uzbrojonych żołnierzy, co zostało nagrane.

Na naganiu widać jak dziewczyna krzyczy i popycha jednego z izraelskich wojskowych. W pewnej chwili widać moment gdy policzkuje żołnierza.

Według izraelskiego sądu Ahed Tamimi miała uderzyć w twarz żołnierza izraelskiej armii, który pełnił wartę przy wejściu do jej domu oraz rzucać kamieniami w wojskowych. Do zdarzenia doszło w jej rodzinnej wiosce na Zachodnim Brzegu.

Adwokaci Ahed Tamimi poszli na układ z prokuratorami. W zamian za przyznanie się do winy „napaści” na izraelskiego żołnierza, kara nie obejmuje wszystkich, aż 12 zarzutów związanych z wymierzeniem policzka.

-„Kiedy utajnili proces, zrozumieliśmy, że nie będzie sprawiedliwy” – twierdzi adwokat Ahed.

Jak podaje Na tę samą karę ośmiu miesięcy więzienia skazano matkę dziewczyny. Obie wyjdą na wolność latem, bo siedzą od grudnia.

Poniżej nagranie.

Czytaj też: Wygrała Milionerów, ale miliona nie zobaczy. Fiskus musi swoje ukraść

Nczas.com/ Wprost.pl/ Daily Mail