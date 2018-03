Na Kaukazie żywioły jak z innego świata. Lawina pomarańczowego śniegu pożera samochody [VIDEO]

Lawina osunęła się na parking pod Elbrusem przy ośrodku narciarskim Azau. . Według wstępnych danych, pod śniegiem znalazło się 15 samochodów.

Nie ma doniesień o ofiarach i rannych. Trwają przeszukiwania terenów przykrytych śniegiem.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 9:20 czasu lokalnego w w Kabardo-Bałkarii w Rosji.

Jak poinformował Główny Zarząd Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji, niewielka lawina zeszła na parking przy ośrodku narciarskim w Azau pod Elbrusem.

– Według wstępnych danych, pod śniegiem znalazło się 15 samochodów – powiedział rzecznik resortu ds. nadzwyczajnych Kantemir Bierow.

Zobacz też: Narciarze w „maszynce do mięsa”. Szokujące nagrania z wypadku na wyciągu w gruzińskim kurorcie zimowym [VIDEO]

Ratownicy górscy sprawdzają, czy nikt nie znajduje się pod warstwą śniegu.

Ten sam region pokryty jest pomarańczowym śniegiem, co jeszcze potęguje wrażenie. Niesamowity kolor to efekt wiatrów, który naniosły pyłki kwiatów i piasek z Sahary.

Zobacz też: Sceneria jak z apokalipsy. W górach we wschodniej Europie spadł pomarańczowy śnieg [VIDEO]

🆘‼😱❄ #Russia: when the snow in the #Elbrus region makes its own way down. Ouch! pic.twitter.com/sa4Ka3xrlY

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 24 marca 2018