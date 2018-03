Polacy biedakami Europy. „Mniej za pracę dostają tylko Rumuni i Bułgarzy”. Ponure wyliczenia Eurostatu

Średnie wynagrodzenie za godzinę pracy w Unii Europejskiej wyniosło w 2017 roku 23,1 euro, natomiast w strefie euro 26,9 euro – wynika z wyliczeń Eurostatu. Najwięcej zarabia się w Luksemburgu, Danii i Belgii. Polacy ze swoimi gażami znajdują się na szarym końcu stawki.

Mniej niż Polacy za pracę dostają tylko Rumuni i Bułgarzy. Średnia stawka godzinowa w naszym kraju to 6,3 euro. Zdanych za rok 2016 wynika, że w Luksemburgu za godzinę pracy średnio dostawano 43,8 euro, w Danii – 38,7 euro, a w Belgii – 37,9 euro. Powyżej 30 euro dostawali też pracownicy we Francji (33 euro), Holandii (33,7 euro w 2016 roku) i Niemczech (32,3 euro).

Najgorzej sytuacja wygląda w Europie środkowo-wschodniej: Bułgaria (5,1 euro), Rumunia (5,5 euro), Polska (6,3 euro w 2016 roku), Węgry (7,6 euro), Litwa (8,4 euro), Chorwacja (8,5 euro w 2016 roku) i Łotwa (8,6 euro).

Employee compensation per hour worked highest in Luxembourg, Denmark and Belgium, lowest in Bulgaria and Romania #SocialRights https://t.co/7yYGAmwTr8 pic.twitter.com/1cVuwu4BRD

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 22, 2018