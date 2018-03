Ten facet dla zaciągnięcia kobiety do łóżka zrobi wszystko! Tak przekonał jedną z nich

Ten facet dla zaciągnięcia kobiety do łóżka zrobi wszystko! 25-letni mężczyzna z Nowej Zelandii wykorzystał kobietę, która uwierzyła, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Zdołał ją przekonać, że zmuszono go do wypicia trucizny i jedynie uratuje go wypocenie toksyny podczas współżycia z kobietą…

Jak podaje „New Zealand Herald”. Oszust zapukał do domu żenskiej ofiary do drzwi. jak twierdzi kobiety był on „czerwony na twarzy i trzymał się za żebra”. 25-latek opowiedział, że został pobity i zmuszony do wypicia fiolki z trucizną. Miał umrzeć w ciągu 48 godzin, jeśli ona nie uratuje mu życia i nie pomoże wypocić toksyny.

Co oczywiste młoda kobieta zasugerowała mężczyźnie by ten spróbował pobiegać. W odpowiedzi usłyszała jednak, że otruty musi się spocić w „szczególny sprośny sposób”.

Jak podaje „New Zealand Herald” bezczelny oszust twierdził, że „kuracja zdrowotna” przewidywała trzy stosunki i cztery „inne czynności seksualne” w ciągu 48 godzin.

Słowa mężczyzny miał potwierdzić e-mail z instrukcją nadesłany z nieznanego adresu. Kobieta dała się przekonać tylko dlatego, że uwierzyła, iż życie 25-latka jest zagrożone.

Po upływie dwóch dni e-maile nie przestały jednak przychodzić – znajdowały się w nich kolejne wskazówki dotyczące współżycia oraz groźby wobec bliskich kobiety.

Sama kobieta w końcu zaczęła podejrzewać, że maile wysyła sam 25-latek. Gdy skonfrontowała go z tą wiedzą, mężczyzna złapał ją za rękę i powalił na ziemię.

Po tym zdarzeniu kobieta opowiedziała o wszystkim przyjacielowi, który namówił ją do zgłoszenia się na policję.

Podejrzany mężczyzna przyznał się do winy. 25-latek usłyszał zarzuty napaści oraz doprowadzenia groźbą do obcowania płciowego.

Źródło: wp.pl/ New Zealand Herald/ NCzas