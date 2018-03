Emerytury będą żenująco niskie. Ile na starość dostaną dzisiejsi 20-latkowie? Poznaliśmy wyliczenia [RAPORT]

Sytuacja polskich 20-latków, którzy liczą na państwową emeryturę jest nieciekawa. Według najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) emerytury osób, które dziś wchodzą na rynek pracy będą głodowe. Gorzej niż Polska w zestawieniu wypadł tylko Meksyk.

Przymusowy system emerytalny w wielu państwach zbudowany jest na zasadzie złodziejskiej piramidy finansowej – w przypadku problemów demograficznych, z którymi boryka się Polska, pojawiają się także problemy z emeryturami.

Polska wypada w zestawieniu niemal najgorzej. Zestawienie OECD opiera się na procentowej wysokości emerytury w stosunku do wynagrodzenia netto. W takim ujęciu na pierwszym miejscu znaleźli się Węgrzy ze wskaźnikiem – 89,6 procent.

Czytaj więcej: Kim jest najbogatszy emeryt w kraju? „Dostaje z ZUS co miesiąc tyle, ile zarabia prezes dużej spółki”. Jak to zrobił?

Na drugim biegunie znajduje się Meksyk, gdzie wskaźnik ten wynosi 29,6 procent, a tuż przed nim Polska – w naszym kraju emeryci mogą liczyć jedynie na 38,6 procent wynagrodzenia.

Założenia przyjęte do stworzenia takiego raportu są optymistyczne, zakładają m.in. nieprzerwane zatrudnienie do wieku emerytalnego i odnosi się do średniego wynagrodzenia osiągniętego w wieku produkcyjnym.

Z wynagrodzenia osób pracujących na umowie o pracę pobierane są gigantyczne pieniądze na poczet rzekomych przyszłych emerytur, których może nie być, albo które będą głodowe. Wysokie obciążenie podatkowe nie sprzyja samodzielnemu odkładaniu na emeryturę.

W grupie wiekowej 25-45 lat zaledwie 14 procent Polaków odkłada pieniądze na emeryturę. Większość osób nie dba o to, co będzie za 30 czy 40 lat, mimo tego, że ponad 30 procent z nich zdaje sobie sprawę, że emerytura gwarantowana przez państwo będzie zbyt niska.

Jedyna nadzieja w tym, że do czasu wejścia dzisiejszych dwudziestolatków w wiek emerytalny ten złodziejski system się zawali lub zostanie zlikwidowany, i każdy sam będzie oszczędzał na swoją emeryturę. Albo nie będzie oszczędzał – to jego sprawa z czego i jak chce żyć, byle żył na swój koszt.

Zobacz także: Zaczął się strajk generalny! „Za parę lat emerytury nie będą wypłacane w ogóle”

Źródło: bezprawnik.pl/nczas.com