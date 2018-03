Izrael zaniepokojony potraktowaniem aktywisty w Polsce. Chodzi o negatywne komentarze w sieci. Czy Polakom jeszcze coś wolno zrobić bez pytania?

MSZ Izraela jest „bardzo zaniepokojone” tym, w jaki sposób potraktowano w Polsce aktywistę ze stowarzyszenia Nigdy Więcej, który wystąpił w Izraelu na konferencji nt. antysemityzmu – poinformował w środę rzecznik resortu Emmanuel Naszon, cytowany przez AP. Czy Polakom jeszcze coś wolno zrobić bez pytania?

Rafał Pankowski, szef stowarzyszenia „Nigdy Więcej” wystąpił podczas niedawnego Światowego Forum Walki z Antysemityzmem w Jerozolimie, gdzie mówił o przykładach antysemickiej retoryki, jaka w Polsce towarzyszyła nowelizacji ustawy o IPN – pisze Associated Press.

Jak podaje, Andrzej Pawluszek, doradca premiera Mateusza Morawieckiego, który również uczestniczył w forum, napisał o Pankowskim później na Twitterze, że „zaatakował swój własny kraj„. Od tego czasu Pankowski jest nazywany zdrajcą, jest atakowany w internecie i otrzymuje groźby – pisze AP.

Naszon napisał w środę na Twitterze, że jego resort jest „bardzo zaniepokojony, widząc antysemickie ataki na Rafała w Polsce, po tweecie doradcy polskiego premiera„. „Nie jest to sposób na walkę z antysemityzmem – w Polsce, czy gdziekolwiek indziej!” – dodał.

Rafal Pankowski, co-founder of Never Again, was last week at #GFCA2018. @IsraelMFA is very disturbed to see the antisemitic attacks on Rafal in Poland, following the tweet by the Adviser of Poland's PM. This is not the way to deal with antisemitism – in Poland or anywhere!

