Nie żyje popularna aktorka. Miała na koncie najważniejszą nagrodę filmową. „Chorowała od dłuższego czasu”

We wtorek zmarła znana francuska aktorka filmowa Stephane Audran, zdobywczyni nagrody BAFTA dla najlepszej aktorki roku 1973 oraz nagrody Cezara za rolę w filmie „Violette Noziere”. Audran zagrała w ponad dwudziestu filmach Claude’a Chabrola. Miała 85 lat.

Informację o śmierci aktorki przekazał we wtorek AFP jej syn – aktor Tom Chabrol. Stephane Audran (prawdziwe nazwisko Colette Dasheville) miała 85 lat.

Jak podała AFP, Audran „zmarła w spokoju, ok. godz. 2 nad ranem”. Syn aktorki wyjaśnił, że aktorka „chorowała od dłuższego czasu”, a „przed dziesięciu dniami trafiła do szpitala i niedawno wróciła do domu”.

Stephane Audran (właśc. Colette Suzanne Jeannine Dacheville) ur. 8 listopada 1932 r. w Wersalu. Rozpoczęła karierę artystyczną w latach 50. XX w. występami w paryskich teatrach. Na ekranie filmowym zadebiutowała niewielkimi rolami drugoplanowymi w filmach reżyserów francuskiej nowej fali.

Sławę przyniosła jej współpraca z reżyserem Claude’em Chabrolem, który później został jej mężem. Ich pierwszym wspólnym filmem byli „Kuzyni” (1959), w którym zagrała jedną z epizodycznych ról.

Jak podała AFP, później „aktorka stała się główną muzą Chabrola”. Wystąpiła w ponad dwudziestu filmach Chabrola. Role główne w jego dziełach kreowała głównie w latach 70. XX w.. Były to m.in. Helene David w „Rzeźniku” (1970) i Lucienne Delamare w „Krwawych godach” wg Lorki (1973).

Audran współpracowała też ze słynnym hiszpańskim reżyserem Luisem Bunuelem. Z rolę Alice Senechal w jego filmie „Dyskretny urok burżuazji” (1972) otrzymała prestiżową brytyjską nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki roku 1973.

W 1978 r. wręczono jej najważniejszą francuską nagrodę filmową – Cezara – „za najlepszą rolę drugoplanową” w filmie „Violette Noziere” w reż. Claude’a Chabrola.

Zdobyła nominacje w tej samej kategorii do nagrody Cezara za role w filmach: „Czystka” (1981) w reż. Bertranda Taverniera, „Raj dla wszystkich” (1982) w reż. Alaina Jessua i „Śmiertelny wyścig” (1983) w reż. Claude’a Millera.

Zagrała też m.in. rolę tytułową w filmie „Uczta Babette” (1987) w reż. Gabriela Axela.

Była żoną dwóch osobowości francuskiego kina. Jej pierwszym mężem był aktor Jean-Louis Trintignant, a drugim reżyser Claude Chabrol, z którym miała syna Thomasa.

(PAP)