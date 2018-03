Berkowicz: Więzienie to ideał lewicy. My chcemy, żeby ludzie wyszli z więzienia

Konrad Berkowicz podczas konferencji prasowej w Lesznie mówił o tym, jaką alternatywą dla wyborców partii sejmowych jest partia Wolność. My mówimy ludziom: przestańcie wybierać między naczelnikiem więzienia, tylko wyjdźcie z tego więzienia – tłumaczył wiceprezes Wolności.

Porównanie do więzienia wcale nie jest przesadą. Więzienie to ideał lewicy. Panuje tam równość, są darmowe obiady, darmowa służba zdrowia, tylko strażnicy mają broń i panują związki partnerskie. My chcemy, żeby ludzie wyszli z więzienia – powiedział Berkowicz.

Proponujemy powrót do normalności, bo w normalnym porządku nie można ograniczać niczyjej wolności ani prawa własności – dodawał.

Dziennikarka zadała też dość intrygujące pytanie: dlaczego Konrad Berkowicz chce zakazać singlom być singlami, a małżeństwom mieć tylko jedno dziecko? To jak na nie wpadła, pozostanie jej tajemnicą.

Absolutnie nie chce zakazać. Właśnie wpływanie, taka ingerencja władz w gospodarkę i życie społeczne, powoduje psucie się pewnej tradycji. Tradycja to jest pewien produkt wolności – przekonywał wiceprezes Wolności.

Źródło: Telewizja Leszno