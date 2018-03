Dni Ziemi w strefie Gazy. Zginęło już pięć osób a ponad 300 zostało rannych [VIDEO]

Pięć osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych w starciach Palestyńczyków z Izraelskim wojskiem. W strefie Gazy rozpoczęły się protesty, które mają potrwać sześc tygodni.

Kilkanaście tysięcy mieszkańców strefy Gazy pojawiło się na granicy z Izraelem. To początek protestów, które mają trwać sześć tygodni.

Demonstranci zaatakowali żołnierzy strzegących granicy kamieniami, koktajlami Mołotowa. W kierunku wojskowych potoczyły się płonące opony. Do starć nad granicą doszło w pięciu miejscach.

Żołnierze izraelscy otworzyli do napastników ogień. Według palestyńskiego ministra zdrowia co najmniej 5 osób zginęło a 350 zostało rannych.

Armia izraelska potwierdza, iż żołnierze użyli broni.

Protesty i ataki mają uczcić śmierć 6 Palestyńczyków, którzy zginęli 30 marca 1976 roku w starciu z izraelskimi żołnierzami. Dla Palestyńczyków rozpoczynają się Dni Ziemi, podczas których od ponad 40 lat prowadzą protesty przeciwko izraelskiemu osadnictwu.

W tym roku mają one jednak szczególnie agresywny przebieg, gdyż Hamas wezwał Palestyńczyków do eskalowania akcji. Kilka dni temu 27-letni Palestyńczyk zginał w ostrzale izraelskiego czołgu. Ministerstwo Obrony twierdzi, że dwóch Arabów nie reagowało na wezwania i przeprowadzało działania, by zaatakować izraelski posterunek.

Izrael wzdłuż całej granicy ustanowił specjalną strefę bezpieczeństwa i sprowadził do niej dodatkowe siły. Protesty i ataki mają potrwać aż do 15 maja.

W Gazie wystąpił publicznie Yehiya Sinwar, szef terrorystycznej organizacji Hamas, który wezwał do natężenia ataków i protestów. Izraelski minister spraw zagranicznych oświadczył, iż organizacja szafuje życiem zwykłych Palestyńczyków i zaapelował o powstrzymanie się od działań.

