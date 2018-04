PROGNOZA POGODY: Będzie coraz cieplej! W niedzielę przyjdzie do nas lato!

W sobotę zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura maksymalna od 10 – 13 st. C na wschodzie i Pomorzu Wschodnim do około 14 st. C w centrum i 18 st. C miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami w górach i w zachodniej połowie kraju porywisty, południowo-wschodni.

W nocy z soboty na niedzielę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Tylko w Karpatach i na Pogórzu Karpackim okresami zachmurzenie umiarkowane, w Tatrach także duże i tam możliwe słabe opady deszczu, a powyżej 1900 m n.p.m. także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 1 st. C na krańcach północno-wschodnich do około 5 st. C w centrum i 8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i Pomorzu porywisty, południowo-wschodni. W górach wiatr dość silny i silny, w porywach w Karpatach i Sudetach do 65 km/h, a w Tatrach do 80 km/h.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa będzie spadać.

W niedzielę w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze kraju małe i umiarkowane, po południu na południowym zachodzie, a pod wieczór także w centrum, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Słaby deszcz możliwy jest także w Tatrach. Temperatura maksymalna od 19 do 21 st. C, chłodniej na północnym wschodzie i w kotlinach górskich: od 16 do 18 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach w czasie burz do 60 km/h, południowo-wschodni. W górach wiatr silny i bardzo silny, w porywach w Sudetach do 70 km/h, w Karpatach do 80 km/h a w Tatrach do 100 km/h.

W Warszawie w sobotę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, południowo-wschodni. W niedzielę zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. (PAP)