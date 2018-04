To nie jest ponury żart. Przerażające wyniki badań. Wierzy w to ponad 30 procent milenialsów

Najnowsze badania wykazały, że jedna trzecia milenialsów w Stanach Zjednoczonych nie jest przekonana czy ​​Ziemia jest rzeczywiście okrągła. Osoby w wieku od 18 do 24 lat stanowią najliczniejszą grupę w kraju, która odrzuca naukową wiedzą na temat kształtu planety.

Brytyjska firma YouGov poddała badaniu 8215 dorosłych w Stanach Zjednoczonych, aby dowiedzieć się, czy kiedykolwiek wierzyli w ruch „płaskiej Ziemi”. Tylko 66 procent młodych milenialsów odpowiedziało, że „zawsze wierzyło, że świat jest okrągły”. Aż dziewięć procent młodych dorosłych odpowiedziało, że „zawsze wierzyli”, że planeta jest płaska.

Kolejne dziewięć procent młodych ludzi twierdziło, że uważali planetę za kulistą, ale mieli co do tego wątpliwości. Niepokojący jest jednak fakt, że aż 16 procent milenialsów przyznało, że nie są pewni co do kształtu naszej planety.

Tylko dwa procent respondentów stwierdziło, że zawsze uważali Ziemię za płaską . Według YouGov zarówno wiek jak i dochody były bezpośrednio związane z postrzeganiem kształtu Ziemi przez badanych Amerykanów.

Siedemdziesiąt sześć procent dorosłych w wieku 25-34 lat twierdzi, że zawsze wierzyli, że Ziemia jest okrągła, w porównaniu do 82 procent w wieku 35-44, 85 procent w wieku 45-54 lat i 94 procent dorosłych w wieku 55 lat i więcej.

Dziewięćdziesiąt dwa procent dorosłych zarabiających ponad 80 000 dolarów uważało Ziemię za okrągłą, w porównaniu do 79 procent dorosłych, którzy zarobili poniżej 40 000 dolarów.

