USA ostrzegają przed wyjazdem na mundial do Rosji. „Duże zagrożenie atakami terrorystycznymi”

Po tym jak brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych ostrzegło swoich kibiców przed wyjazdem na mistrzostwa świata w Rosji, do apelu przyłączyły się Stany Zjednoczone. Jak podaje „Daily Express” według starszego urzędnika Białego Domu dodatkowe niebezpieczeństwo stanowią groźby zamachami terrorystycznymi.

Urzędnicy USA podkreślają, że możliwości wsparcia Rosji w zakresie walki z terroryzmem po ataku na Siergieja Skripala znacznie zmalały.

Biały Dom ostrzegł, że czerwcowy turniej może być celem terrorystów. „Nie będziemy mieli takiej samej zdolności do ochrony naszych obywateli. Staraliśmy się współpracować z Rosjanami w sprawie walki z terroryzmem”. Podkreślono też, że Amerykanie chcą przeciwdziałać aktom terrorystycznym bez względu na to w jakim kraju mogłoby do nich dojść.

Informator „Daily Express” stwierdził, że w obecnej sytuacji Stany Zjednoczone mają dużo mniejsze możliwości współpracy z Kremlem w tym zakresie. Przyczyną jest pogorszenie stosunków Moskwy z krajami Europy zachodniej i USA po ataku na podwójnego agenta Skripala.

USA wątpią też w zdolność Londynu do ochrony angielskich kibiców na mundialu. „Dla Wielkiej Brytanii myślę, że to duże wyzwanie, a fani brytyjskiej piłki pojawiają się wszędzie” – zaznaczył.

Źródło: „Daily Express”