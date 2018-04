„Wprost”: Stowarzyszenie powiązane z Gowinem dostało ponad 200 tysięcy dotacji. Istniało tylko 18 dni

Stowarzyszenie powiązane z partią Jarosława Gowina, które istniało tylko 18 dni, otrzymało 230 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którym rządzi Jarosław Gowin – informuje „Wprost”.

Stowarzyszenie „SENS”, czyli Ekonomia Nauka Społeczeństwo, powstało trzy tygodnie przed przyznaniem mu dotacji z ministerstwa i to dotacji w nie byle jakiej wysokości.

Prezesem Stowarzyszenia „SENS” jest działacz partii Porozumienie na poziomie lokalnym i asystent posła Porozumienia Michała Cieślaka, czyli Krzysztof Kupiec.

Powiązane z Gowinem są także osoby zajmujące stanowisko wiceprezesów. Jedną z nich jest Aneta Bobowiec-Stachowicz, którą zatrudniał Cieślak, a drugą osobą jest Hubert Przybyszewski, czyli pełnomocnik poprzedniej partii Gowina „Polska Razem”.

Jednocześnie resort broni się, że nie było wymogów, co do tego, by organizacja funkcjonowała dłuższy czas. Wnioski są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym, a nie pod względem przynależności członków władz podmiotów zgłaszających do organizacji politycznych – tłumaczy zespół informacyjny resortu Gowina.

