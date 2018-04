Trump pokazuje Rosji kij i marchewkę. Grozi, że zbombarduje Syrię, a jednocześnie oferuje Moskwie pomoc

Donald Trump opublikował w środę rano tweety, w których odnosi się do wojny w Syrii i napiętych stosunkach z Rosją. W jednym wygraża Moskwie, w drugim nawołuje do współpracy.

W ciągu 40 minut Donald Trump opublikował w środę rano – czasu waszyngtońskiego, dwa wpisy na Twitterze odnoszące się do wojny w Syrii i groźby wybuchu międzynarodowego konfliktu.

„Rosja obiecuje, że zestrzeli wszystkie rakiety, wymierzone w Syrię. Śmiało, szykuj się Rosjo, bo one nadlecą – ładne, nowe i „inteligentne”. Nie powinniście być partnerami Morderczego Gazowego Zwierza, który zabija swych ludzi i cieszy się z tego – napisał Donald Trump w pierwszym twicie.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

W drugim zajmuje już pozycję dużo łagodniejsza i wzywa do współpracy.

„Nasze relacje z Rosją są gorsze niż kiedykolwiek nawet w czasach Zimnej Wojny. Nie ma ku temu powodów. Rosja potrzebuje naszej pomocy w sprawach gospodarczych. To jest łatwe do zrobienia. potrzebujemy, by wszystkie narody ze sobą współpracowały. Zatrzymać wyścig zbrojeń?

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018