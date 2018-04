Murzyni już zrobili to co dopiero planuje Zuckerberg. Czyli wprowadzili opłatę za fejsa!

Podatek od używania Facebooka i Twittera. Takie prawo zamierzają wprowadzić władze Ugandy, kraju leżacego na wschodzie Afryki.

Tak twierdzi Agencja Reutera, powołując się na ministra finansów tego kraju. Nowy podatek miałby obowiązywać już w lipcu. W ten sposób rząd chce zwiększyć budżetowe wpływy.

Działacze na rzecz ochrony praw człowieka potępili projekt jako kolejną próbę stłumienia wolności wypowiedzi przez prezydenta Joweriego Museweniego, który odrzuca wszelką krytykę swoich 32-letnich rządów. W Ugandzie 40 proc. ludności korzysta z Internetu.

Projekt zakłada, że każdy abonent telefonii komórkowej korzystający z takich platform jak WhatsApp, Twitter czy Facebook zostanie obciążony kwotą 200 szylingów (równowartość 9 groszy) dziennie.

„Szukamy pieniędzy na to, by zapewnić naszemu krajowi bezpieczeństwo, a także na elektryfikację, by więcej ludzi mogło korzystać z mediów społecznościowych i by mogli to robić częściej” – miał powiedzieć minister minister finansów, Matia Kasaijaw rozmowie telefonicznej z Reutersem.

Źródło: TVP Info